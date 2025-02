Białostockie Centrum Onkologii ponownie zawalczy o dofinansowanie na centrum leczenia raka piersi

7 lutego, 2025

Białostockie Centrum Onkologii (BCO) ponownie złoży wniosek o dofinansowanie budowy centrum profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi w ramach konkursu z Funduszu Medycznego. Informację tę przekazano podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 lutego w siedzibie BCO.

Ministerstwo Zdrowia unieważniło wcześniejszy konkurs dla szpitali onkologicznych, w którym do rozdysponowania było 4,2 mld zł z Funduszu Medycznego. Decyzja ta została podjęta w związku z prowadzoną kontrolą przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które wykazało nieprawidłowości w procesie wyboru placówek do wsparcia. Nowy nabór planowany jest na marzec, a dyrekcja BCO deklaruje gotowość do ponownego ubiegania się o dofinansowanie.

Planowana inwestycja: Breast Cancer Unit

Białostockie Centrum Onkologii ubiegało się o 231 mln zł na budowę centrum Breast Cancer Unit (BCU) w Białymstoku oraz utworzenie ośrodka radioterapii w Suwałkach. Inwestycja miała zapewnić kompleksową diagnostykę, leczenie i opiekę dla pacjentek z nowotworami piersi.

Jednak, jak poinformował marszałek województwa podlaskiego, Łukasz Prokorym, środki na realizację projektu nigdy nie zostały zabezpieczone w budżecie państwa. W konsekwencji budowa jednostki BCU nie może zostać rozpoczęta w najbliższym czasie.

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii, Magdalena Joanna Borkowska, podkreśliła, że mimo przeszkód szpital nie rezygnuje z planów rozwoju i stworzenia wyspecjalizowanej jednostki dla kobiet.

Kolejna szansa w marcu

Nowy nabór wniosków do Funduszu Medycznego ma zostać ogłoszony w marcu. BCO ponownie złoży aplikację o środki na budowę Breast Cancer Unit, licząc na pozytywną decyzję. Dyrekcja szpitala podkreśla, że inwestycja ta jest kluczowa dla zapewnienia nowoczesnej i kompleksowej opieki onkologicznej w regionie.

