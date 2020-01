Białostockie Centrum Onkologii kupiło nową stację planowania leczenia

Styczeń 15, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Prawie pół miliona złotych dofinansowania otrzymało Białostockie Centrum Onkologii na zakup tzw. „stacji planowania leczenia”. Dotacja pochodzi z budżetu państwa oraz województwa podlaskiego.

Marszałek Artur Kosicki przyznaje, że są to dobrze zainwestowane pieniądze, dzięki którym więcej osób chorych na nowotwory otrzyma odpowiednie leczenie.

– Program, który zapewne usprawni leczenie pacjentów. Program, który podniesie jakość tego leczenia, bo to jest bardzo ważne przy chorobach nowotworowych. Pomoże również kadrze medycznej, która pracuje w Białostockim Ośrodku Onkologii, w tym, żeby faktycznie z tą chorobą walczyć, jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej – dodawał marszałek Kosicki.

Stacja planowania leczenia to komputerowy program służący do przygotowania indywidualnie danemu pacjentowi dawki promieniowania podczas radioterapii. Aby porcja ta była podana w sposób precyzyjny, wystarczająco duży, aby zwalczyć nowotwór, ale też bezpieczny dla tkanek zdrowych potrzebne jest wsparcie urządzeń. Dzięki dotacji udało się zaktualizować dotychczasowe systemy do obliczeń i kupić jeszcze jedną stację planowania leczenia. Łącznie BCO posiada siedem takich stacji.

– Nasze aparaty do radioterapii są sterowano komputerowo i mają oprogramowanie komputerowe. Postęp technologiczny jest niesłychanie szybki, dlatego musimy za tym podążać i aktualizować oprogramowanie, które powoduje, że obliczenia są wykonywane o wiele szybciej, są to niesłychanie precyzyjne obliczenia. Dzięki tak rozwiniętej i dokładnej radioterapii możemy leczyć nowotwory, które znajdują się w miejscach niedostępnych dla chirurgów – wyjaśniała dr Dorota Kazberuk, p.o. z-cy dyrektora BCO ds. lecznictwa.

Rocznie radioterapią w BCO jest leczonych 2 tysiące pacjentów. Białostockie Centrum Onkologii znalazło się wśród 20-tu szpitali w Polsce, które otrzymały dofinansowanie Ministra Zdrowia w ramach działania pn: „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”. (ea/mc)