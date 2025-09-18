Białostockie CBZC zatrzymało liderów grupy przestępczej wyłudzającej kody BLIK – zabezpieczono sztabki złota i luksusowe auta

18 września, 2025

Zatrzymanie w siedzibie przestępców źródło: CBZC Zatrzymanie w siedzibie przestępców źródło: CBZC

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Białymstoku zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy stali na czele grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem kodów BLIK. Policjanci przejęli środki finansowe o wartości kilkuset tysięcy złotych, w tym gotówkę, sztabki złota oraz samochody należące do sprawców.

Schemat działania grupy przestępczej

Przestępczy proceder polegał na uzyskiwaniu bezprawnego dostępu do kont na popularnych portalach społecznościowych. Następnie przestępcy podszywali się pod prawowitych użytkowników i wysyłali do ich znajomych wiadomości z prośbą o pilne przesłanie kodu BLIK. Wykorzystywali przy tym techniki socjotechniczne, które w wielu przypadkach okazywały się niezwykle skuteczne.

Według ustaleń śledczych ofiarami mogło paść nawet kilka tysięcy osób w całej Polsce, a straty sięgać mogą kilku milionów złotych.

Zatrzymania w Białymstoku i Szczecinie

Śledztwo prowadzone przez CBZC w Białymstoku trwało wiele miesięcy. Funkcjonariusze analizowali ogromne ilości danych cyfrowych, dzięki czemu udało się ustalić nie tylko sposób działania grupy, ale również jej pełną strukturę – od organizatorów, przez werbujących uczestników, aż po osoby wypłacające gotówkę z bankomatów.

W wyniku skoordynowanych działań, przy ścisłej współpracy z Prokuraturą Rejonową w Hajnówce, doszło do zatrzymania dwóch liderów grupy. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Zabezpieczony majątek przestępców

Podczas akcji policjanci przejęli nie tylko sprzęt służący do popełniania przestępstw, ale również znaczne środki finansowe – sztabki złota, gotówkę oraz pojazdy. Łączna wartość zabezpieczonego mienia sięga kilkuset tysięcy złotych.

Postępowanie nadal trwa

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a w najbliższym czasie planowane są kolejne zatrzymania. Policja przypomina również o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w przypadku próśb o przesłanie kodów BLIK – nawet jeśli nadawcą wiadomości jest znajomy czy członek rodziny.

Zobacz film z zatrzymania:

(pc)