Białostocki Test Informatyków

29 listopada, 2023

170 uczestników, 16 partnerskich firm z branży IT, pula nagród przekraczająca 17 tysięcy złotych oraz 4 indeksy na studia zdobyte w kategorii uczniowskiej – to bilans dziesiątej edycji Białostockiego Test Informatyków. Wydarzenie w środę (29.11) zorganizował Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

– Pierwsze BTI odbyło się w 2013 roku. Przez te 10 lat zbudowaliśmy fantastyczną markę, która cieszy się ogromnym powodzeniem zarówno wśród uczestników, którymi są studenci oraz uczniowie szkół, jak i firm. W tym roku wśród partnerów Białostockiego Testu Informatyków mamy 16 fantastycznych firm, które z sukcesem działają w branży technologicznej – mówi dr Magdalena Kacprzak z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, koordynatorka Białostockiego Testu Informatyków.

Tegoroczna edycja Białostockiego Testu Informatyków na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej przyciągnęła aż 170 uczestników. Wśród nich studentów i uczniów szkół średnich z Białegostoku, Grajewa, Sokółki, Wysokiego Mazowieckiego. Wszyscy rozwiązywali zadania w formie testu wielokrotnego wyboru w 9 kategoriach tematycznych: cyberbezpieczeństwo, bazy danych, DevOps, technologie chmurowe – Azure, technologie webowe, znajomość języka C++, znajomość języka C#, znajomość języka Java, znajomość języka Python.

– Ta popularność BTI bierze się między innymi stąd, że wyłaniamy tu najlepszych informatyków, nie tylko na uczelni, na Wydziale Informatyki, ale też wśród młodych adeptów, którzy mamy nadzieję, naszymi studentami wkrótce będą – dodaje dr Magdalena Kacprzak. – A dlaczego aż dziewięć kategorii? Zaproponowały je firmy, które układały pytania testowe do BTI. Odzwierciedlają więc one zapotrzebowanie na specjalistów w tej branży. I tak, po raz pierwszy w naszym konkursie pojawiła się kategoria cyberbezpieczeństwo. To znak naszych czaśów – wyjaśnia koordynatorka konkursu.

Młodzi informatycy walczyli o nagrody finansowe, a uczniowie szkół ponadpodstawowych o cztery indeksy na studia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Pula nagród w tegorocznym BTI przekroczyła 17 tys. złotych! Zdobywca pierwszej nagrody – grand prix konkursu – otrzymał czek na 3400 złotych, kolejna dwa miejsca w klasyfikacji generalnej warte były 2000 i 1500 złotych , ale nagród było znacznie więcej! W każdej kategorii tematycznej (przypomnijmy, że było ich 9) można było zdobyć: za pierwsze miejsce 500 zł, drugie 300 złotych, trzecie 200 złotych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w konkursie i wynik otrzymany w poszczególnych kategoriach tematycznych. W przyszłości mogą pochwalić się nim w staraniach o pracę. (mk)

Zwycięzcami w klasyfikacji generalnej Białostockiego Testu Informatyków zostali:

Oskar Raszkiewicz Mateusz Misiewicz Kacper Świderek

W kategorii uczniowskiej zwyciężyli, wygrywając indeks na studia:

Oskar Raszkiewicz (Technikum Programistyczne INFOTECH) Adam Bryndza ( I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku) Jakub Kosiński (Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku) Jakub Ławreszuk (Technikum Programistyczne INFOTECH)

Lista nagrodzonych w kategoriach konkursowych:

BAZY DANYCH

Rafał Chomczyk Piotr Szuflicki Marcin Aleksiejuk / ex aequo Paweł Niewiarowski

DEVOPS

Igor Ratasiewicz Oskar Raszkiewicz Piotr Grusza

TECHNOLOGIE CHMUROWE – AZURE

Oskar Raszkiewicz Michał Gościcki / ex aequo Jakub Ławreszuk / ex aequo Borys Szymon

TECHNOLOGIE WEBOWE

Adrian Rakieć Michał Jabłoński Mateusz Misiewicz

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA C++

Mateusz Misiewicz Paweł Niewiarowski / ex aequo Paweł Oświęciński/ ex aequo Michał Bobrowski

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA C#

Kamil Tomaszewski Paweł Król Kacper Hącia

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA JAVA

Norbert Pawlenko Rafał Ciupek Paweł Król

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA PYTHON

Adam Rogowski Paweł Niewiarowski / ex aequo Juliusz Zagdański / ex aequo Maciej Fender / ex aequo Jakub Ławreszuk / ex aequo Kamil Lenczewski / ex aequo Paweł Król / ex aequo Kajetan Zarzycki/ ex aequo Karol Mozyrski

CYBERBEZPIECZEŃSTWO