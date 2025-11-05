Białostocki Test Informatyków znów przyciąga tłumy – połowa miejsc już zajęta

5 listopada, 2025

Białostocki Test Informatyków, źródło: Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Białostocki Test Informatyków, źródło: Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Połowa miejsc na Białostocki Test Informatyków jest już zajęta, choć zapisy dopiero co ruszyły. Konkurs już po raz dwunasty organizuje Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej we współpracy z lokalnymi firmami z branży IT.

I na tym właśnie polega sukces i tak duże zainteresowanie.

– Organizatorem konkursu nie jest sam Wydział Informatyki, który sprawdzałby wiedzę głównie teoretyczną, ale organizatorami konkursu są firmy, które sprawdzają wiedzę praktyczną, wiedzę, która jest niezbędna – mówi prof. Ireneusz Mrozek, prodziekan do spraw współpracy i rozwoju Wydziału Informatyki.

Udział w teście mogą wziąć studenci i uczniowie szkół średnich. Do wygrania są bony finansowe, a także indeksy na dowolny kierunek Wydziału Informatyki. A sam konkurs obejmuje różne kategorie tematyczne. – Pytania podzielone są na kategorie, począwszy od programowania poprzez bazy danych, cyberbezpieczeństwo, technologie chmurowe, skończywszy na sztucznej inteligencji. Na pewno nie można się przygotować do tego testu w ciągu jednego dnia. Wymagana jest regularna praca, ciągłe przyswajanie sobie wiedzy przede wszystkim z tych technologii – dodaje prof. Ireneusz Mrozek.

Białostocki Test Informatyków odbędzie się 26 listopada na Wydziale Informatyki Politechnice Białostockiej, gdzie zaplanowano również targi branżowe, podczas których studenci będą mogli porozmawiać z przedstawicielami firm IT. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Ireneuszem Mrozkiem: