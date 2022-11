Białostocki Test Informatyków. Nagrody pieniężne i indeks dla najlepszych

Listopad 30, 2022

Zwycięzca Białostocki Test Informatyków 2022/ fot. Piotr Awramiuk, PB Zwycięzca Białostocki Test Informatyków 2022/ fot. Piotr Awramiuk, PB

160 uczestników wzięło udział w 9. Białostockim Teście Informatyków organizowanym na Politechnice Białostockiej. Do wygrania były nagrody pieniężne dla studentów, a dla uczniów indeks na Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

Białostocki Test Informatyków to wydarzenie adresowane do młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą z branżą IT. Konkurs jest organizowany od 2013 roku przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Dodatkową wartością wydarzenia była prezentacja firm. Każdy chętny mógł przyjść, by porozmawiać z przedstawicielami najważniejszych firm z Podlasia, nawiązać kontakty zawodowe i poznać swoich przyszłych pracodawców.

Uczestnicy otrzymali zadania podzielone na 8 kategorii tematycznych: bazy danych, DevOps, technologie chmurowe – Azure, technologie mobilne, technologie webowe, znajomość języka C++, znajomość języka C#, znajomość języka Java. Pytania konkursowe zostały opracowane przez specjalistów z branży IT, firmy prezentujące się podczas Białostockiego Testu informatyków.

Studenci mogli sprawdzić swoją wiedzę, ale również umiejętności praktyczne. Dowiedzieli się przy okazji, jakie kwalifikacje są wymagane w branży IT. – Chciałem się przetestować, a pytania były z wszystkich możliwych technologii, w których można dostać pracę w Białymstoku – ocenia Michał Król, student informatyki.

Z kolei młodsi pasjonaci informatyki – uczniowie szkół średnich – mieli okazję, aby sprawdzić się w trudniejszych wyzwaniach niż przerabiają na informatyce w szkole, ponieważ rozwiązywali te same zadania co studenci.

Laureatami grand prix dziewiątej edycji Białostockiego Testu Informatyków zostali:

Kacper Świderek – nagroda 3 tys. złotych Szymon Borys – nagroda 2 tys. złotych Michał Bogusz – nagroda 1,5 tys. złotych



– Biorąc udział w teście chciałem przetestować swoją wiedzę i udało się. Pytania testu były skomplikowane, rzadko występujące w codziennym programowaniu. Studiuję i jednocześnie pracuję w jednej z firm, która wspiera Białostocki Test Informatyków. Warto łączyć naukę z pracą – podkreśla Kacper Świderek, student informatyki.

Natomiast wśród uczniów startujących w Białostockim Teście Informatyków najlepszy wynik uzyskała Wiktoria Tołwińska. Uczennica technikum wygrała indeks na studia na Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

– Zajmuję się programowaniem i branżą IT od 9 roku życia. Teraz pracuje nad prywatnymi projektami, a swoją przyszłość wiążę z programowaniem – mówi 18-latka.

Dr Magdalena Kacprzak z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, koordynatorka konkursu wskazuje, że test informatyków to ważna impreza. – Weryfikujemy, jaką wiedzę mają nasi studenci, ale też uczniowie. Integrujemy środowisko, pomagamy wejść młodym informatykom na rynek pracy, a jednocześnie firmy poszukują tu dla siebie pracowników.

W tym roku udział w teście wzięło 160 uczestników. – Uczestnicy mierzyli się z pytaniami, które przygotowały firmy IT. To pytania z poziomu rozmów rekrutacyjnych firmy. Zagadnienia z 2 kategorii: trudnych i łatwych. Każdy mógł coś dla siebie znaleźć. – dodaje dr Magdalena Kacprzak.

Podczas Białostockiego Testu Informatyków zaprezentowały się firmy, które przygotowały oferty pracy i staży oraz liczne konkursy z nagrodami i gadżety.

– Obecność na teście to już nasza tradycja, wspieramy tę inicjatywę. Układaliśmy pytania do testu, rozmawialiśmy też z młodymi adeptami informatyki i zachęcaliśmy do aplikowania do nas. Politechnika Białostocka to największa uczelnia w regionie, która kształci przyszłych informatyków, a wiele osób, które u nas pracują to absolwenci tej uczelni. Test zaś pozwala zweryfikować wiedzę tych, którzy chcą pracować w branży IT – wskazuje Agnieszka Dąbrowska z firma SoftServe.

Z kolei Maciej Januszewski z SoftServ przygotowywał uczestnikom pytania. – Poziom zadań był różny. Największym wyzwaniem były zagadnienia typowe programistyczne. Programowanie to duży świat, a programista musi umieć myśleć – podkreśla Maciej Januszewski.

Firma Plum po raz piąty obecna była na teście informatyków. Prezes Michał Szumski zapewnia, że firma szuka młodych talentów, osób zaangażowanych, chętnych do pracy.

(Rezultaty osiągnięte przez uczestników startujących w poszczególnych konkurencjach i kategoriach zostaną opublikowane na stronie BTI: https://bti.pb.edu.pl/) (at/PB)

Na Białostockim Teście Informatyków z mikrofonem była Aneta Topczewska: