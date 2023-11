27 listopada, 2023

W środę (29.11) na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej odbędzie się Białostocki Test Informatyków. To bardzo dobry przykład współpracy uczelni z branżą IT.

Konkurs ma pokazać, jak studenci są praktycznie przygotowywani do wejścia na rynek pracy, ponieważ na teście nie ma zwykłych zadań „na zaliczenie przedmiotu”. Pytania konkursowe są przygotowywane przez firmy informatyczne.

– 16 firm w tym roku patronuje wydarzeniu i układało zadania do tego testu – mówi dr Magdalena Kacprzak, koordynatorka Białostockiego Testu Informatyków. – W tym dniu będą stanowiska tych firm. Będą opowiadać o swojej działalności i będą zachęcać, żeby przyjść do nich na staże, na praktyki i do pracy.

W teście wiedzy i umiejętności informatycznych będzie 9 kategorii.

– Będzie między innymi cyberbezpieczeństwo, które w tym roku po raz pierwszy będzie jako kategoria tematyczna, języki programowania: Java, Python, C++, ale też technologie webowe, takie jak DevOps. Zadania są na poziomie mniej więcej rozmowy rekrutacyjnej, czyli tak jak firmy życzyłyby sobie, żeby studenci mieli taką wiedzę i umiejętności. Pytania są różne, łatwe i trudne. Warto też podkreślić że mamy kategorię uczniowską, czyli zapraszamy uczniów szkół średnich, którzy tym razem powalczą o indeksy, mamy aż cztery indeksy do rozdania – dodaje dr Magdalena Kacprzak.

Białostocki Test Informatyków i prezentacja firm z branży IT będzie w środę (29.11) od 11:00 na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Magdaleną Kacprzak z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, koordynatorką Białostockiego Testu Informatyków: