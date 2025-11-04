Białostocki Test Informatyków 2025 w Politechnice Białostockiej – zdobądź indeks na studia lub płatny staż w firmie IT

4 listopada, 2025

Politechnika Białostocka ogłasza start rejestracji do Białostockiego Testu Informatyków 2025 (BTI) – jednego z najważniejszych konkursów informatycznych w regionie. Wydarzenie odbędzie się 26 listopada 2025 roku w murach Wydziału Informatyki PB. Na najlepszych uczestników czekają wyjątkowe nagrody: indeks na studia informatyczne, płatne staże w firmach IT oraz nagrody finansowe.

Branża IT weryfikuje umiejętności uczniów i studentów

Białostocki Test Informatyków to coroczne wydarzenie, które przyciąga setki pasjonatów nowych technologii z całej Polski. Konkurs stanowi doskonałą okazję do sprawdzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu informatyki, programowania, algorytmiki czy bezpieczeństwa IT.

Pytania konkursowe przygotowują eksperci z firm IT współpracujących z Politechniką Białostocką. Dzięki temu test doskonale odzwierciedla aktualne wyzwania technologiczne, z którymi mierzą się profesjonaliści w codziennej pracy.

– Pytania testowe BTI układają specjaliści praktycy. To ciekawe wyzwanie zarówno dla studentów, jak i uczniów. Studenci mogą zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności praktyczne, a uczniowie mają okazję rozwiązywać zadania na poziomie akademickim. – podkreśla dr Magdalena Kacprzak z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, koordynatorka konkursu.

Walka o indeks i cenne kontakty w branży IT

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych Białostocki Test Informatyków 2025 to szansa na zdobycie indeksu na wybrany kierunek Wydziału Informatyki PB – m.in. Informatyka, Data Science czy Matematyka stosowana.

Laureaci czterech pierwszych miejsc w kategorii uczniowskiej otrzymają uprawnienie do podjęcia studiów z pominięciem rekrutacji, po zdaniu egzaminu maturalnego.

Dla studentów organizatorzy oraz partnerzy z branży IT przygotowali nagrody pieniężne, płatne staże i praktyki wakacyjne w renomowanych firmach technologicznych regionu.

Targi branżowe i networking

Wydarzeniu towarzyszyć będą minitargi branżowe, podczas których uczestnicy spotkają się z przedstawicielami lokalnych firm IT. To doskonała okazja do nawiązania kontaktów zawodowych, poznania potencjalnych pracodawców oraz zapoznania się z aktualnymi trendami w technologii.

Rejestracja do Białostockiego Testu Informatyków 2025

Trwa rejestracja do 12. edycji BTI. Udział w konkursie mogą zgłaszać:

uczniowie szkół ponadpodstawowych – w ramach Ogólnopolskiego Konkursu o Indeks Wydziału Informatyki PB ,

studenci uczelni wyższych z województwa podlaskiego – w kategorii studenckiej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat BTI, który stanowi cenne potwierdzenie kompetencji informatycznych i warto dodać go do swojego CV. Dokument jest uznawany przez firmy IT w całym regionie.

📅 Termin rejestracji: od 4 listopada do 17 listopada 2025 r.

🌐 Formularz zgłoszeniowy: https://pb.edu.pl/bti/rejestracja/

ℹ️ Więcej informacji: https://pb.edu.pl/bti/

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

