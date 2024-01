Białostocki sztab WOŚP szykuje szereg atrakcji na finał i nie tylko

8 stycznia, 2024

Mat. org. Mat. org.

Zespół Łzy, Effect, Felivers, Cyrko, Czeremszyna, Waterside i EmptySpace wystąpią podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku. Scena będzie na Rynku Kościuszki.

Jednak WOŚP to nie tylko koncerty. Jeszcze przed finałem, który będzie 28 stycznia, organizowane są imprezy towarzyszące. Będzie to m.in. Wośpkap, czyli między firmowy turniej w futsalu oraz Motoorkiestra na Torze Białystok, w której będzie można usiąść na fotelu pasażera i przejechać się z drifterką Kamilą Pałką-Bujkowską „Motofretką”.

Aby zachęcić białostoczan do wrzucania datków do puszek, organizatorzy planują różne działania również w dniu finału (28.01).

– Planujemy zorganizować letnią zadymę w środku zimy, jak to Jurek mawia – są to generalnie wszystkie finały, które się odbywają w tym dniu – mówi Magdalena Stieszenko, szefowa białostockiego sztabu. – My poszliśmy nieco poza schematy i postanowiliśmy, że w centrum miasta dobrym pomysłem będzie rozsypanie 16 ton piasku i zrobienie swoistej plaży na Rynku Kościuszki. Oprócz gorącej atmosfery będzie można się też schłodzić z morsami z Białegostoku i z Wasilkowa.

Po raz 18. będzie również bieg „Policz się z cukrzycą”.

– Przygotowaliśmy trzy trasy biegowe: bieg małego superbohatera o dystansie 300 m, bieg chillowy kilof dla nieco starszej młodzieży i tych. którzy nie czują się aż tak dobrze w bieganiu aby pokonywać dłuższe dystanse oraz fantastyczną piątkę. czyli bieg na długości 5 km, jako bieg główny. Będzie można się rozgrzać nie tylko atmosferą, ale też i trochę ruchu zażyć i sportu – dodaje Adrianna Leoniu, koordynatorka imprez towarzyszących.

Ponadto będzie można oddać krew w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, czy zjeść coś ciepłego, bo będą stoiska gastronomiczne. A o 20:00 tradycyjnie będzie też światełko do nieba.

Hasło tegorocznego 32. finału brzmi: „Tu wszystko gra OK!” i tym razem zbierane środki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, których układ oddechowy został trwale uszkodzony przez COVID-19. (hk)