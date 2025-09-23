Białostocki Salon Maturzystów Perspektywy 2025 – Politechnika Białostocka zaprezentowała 32 kierunki studiów

23 września, 2025

fot: Maciej Giedrojc Juraha fot: Maciej Giedrojc Juraha

Wrzesień to czas kluczowych decyzji dla maturzystów. Wybór przedmiotów maturalnych i przyszłej uczelni to krok, który zadecyduje o dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. Białostocki Salon Maturzystów Perspektywy 2025 był dla nich doskonałą okazją, by poznać ofertę uczelni z całej Polski. Nie mogło zabraknąć Politechniki Białostockiej, która zaprezentowała aż 32 kierunki studiów I stopnia.

Politechnika Białostocka na Salonie Maturzystów 2025

Przedstawiciele wszystkich wydziałów Politechniki Białostockiej od rana spotykali się z maturzystami, odpowiadając na pytania dotyczące wyboru kierunku, zasad rekrutacji oraz przedmiotów wymaganych na maturze.

– Salon Maturzystów to świetna okazja, aby zapoznać się z ofertą uczelni, porównać ją z innymi i wybrać odpowiedni kierunek. Politechnika Białostocka oferuje bogatą infrastrukturę, nowoczesną bazę naukową i akademiki. Działa u nas wiele kół naukowych, a dzięki programowi Erasmus+ studenci mogą studiować na uczelniach na całym świecie – podkreśla dr hab. inż. Jacek Mariusz Żmojda, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

Maturzyści chętnie pytali o kierunki ścisłe, architekturę, a także studia związane z ochroną środowiska i przyrodą.

Architektura i architektura krajobrazu przyciągnęły uwagę Gabrieli Kiczkajło z II LO w Hajnówce.

Ekoenergetyka i kierunki matematyczne zainteresowały Zuzannę Dołkin z V LO w Białymstoku.

Leśnictwo okazało się kierunkiem bliskim pasji Tymoteusza Chomczyka z XI LO w Białymstoku.

Dużą popularnością cieszyły się także praktyczne gadżety rozdawane na stoisku Politechniki Białostockiej – zwłaszcza tablice matematyczne, które maturzyści ocenili jako bardzo przydatne w przygotowaniach do egzaminu.

Wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Podczas Białostockiego Salonu Maturzystów 2025 maturzyści mogli również uczestniczyć w spotkaniach z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, którzy tłumaczyli zasady egzaminów z języka polskiego, matematyki, języków obcych i przedmiotów dodatkowych.

– To wyjątkowa okazja, by porozmawiać bezpośrednio z ekspertami OKE i poznać szczegóły egzaminów na podstawie arkuszy z ubiegłych lat – mówi dr Agnieszka Muzyk, dyrektor OKE w Łomży.

Gdzie jeszcze spotkasz Politechnikę Białostocką?

We wrześniu 2025 maturzyści będą mogli ponownie zapoznać się z ofertą uczelni podczas:

Warszawskiego Salonu Maturzystów – 25–26 września 2025, Politechnika Warszawska,

Katowickiego Salonu Maturzystów – 29–30 września 2025, Uniwersytet Śląski.

Największe wydarzenie edukacyjne w Polsce

Salon Maturzystów Perspektywy to największy cykl spotkań informacyjnych dla uczniów klas maturalnych. Odbywa się w kilkunastu miastach akademickich w Polsce, gromadząc przedstawicieli uczelni wyższych, ekspertów OKE i tysiące maturzystów. Tegoroczna edycja w Białymstoku była już dziewiętnastą odsłoną wydarzenia w stolicy Podlasia.

(pc)