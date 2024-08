Białostocki Salon Maturzystów Perspektywy 2024. Pomoże przygotować się do matury i wybrać studia. Rozmowa z prof. Martą Kosior-Kazberuk

30 sierpnia, 2024

prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej

– Salon Perspektyw jest bardzo potrzebny, ponieważ pozwala porównać oferty uczelni – mówi prof. Marta Kosior -Kazberuk o Białostockim Salonie Maturzystów, który odbędzie się 13 września w Politechnice Białostockiej. Zaprasza uczniów, którzy chcą dowiedzieć się, jak dobrze przygotować się do matury i potrzebują rady, jakie studia wybrać.

Przyszli maturzyści podczas salonu dowiedzą się wszystkiego o maturze 2025 z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych, a także poznają ofertę edukacyjną wyższych uczelni.

-Salon maturzystów to oferta skierowana do młodzieży, do nauczycieli, ale także do doradców zawodowych ze szkół ponadpodstawowych. To prezentacja w jednym miejscu i w jednym czasie oferty edukacyjnej wszystkich szkół wyższych z naszego regionu, a przy okazji możliwość uzyskania wiedzy na temat tego, jak się przygotować skutecznie do matury, żeby uzyskać jak najwięcej punktów, co jeszcze poza studiowaniem można robić w naszych uczelniach – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Podczas salonu maturzystów młodzież będzie mogła odwiedzić stoiska uczelni wyższych z województwa podlaskiego i porozmawiać z ich przedstawicielami. Politechnika Białostocka przedstawi 29 kierunków studiów I stopnia.

-Oprócz spotkań z wszystkimi wydziałami i prezentacji kierunków studiów, których mamy blisko 30 będziemy prezentować też nasze koła naukowe, bo stawiamy na rozwój pasji młodych ludzi, a koła naukowe doskonale się do tego nadają i tak będą prezentowały się koła naukowe ze wszystkich wydziałów – zapowiada prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Program Białostockiego Salonu Maturzystów jest zamieszczony na stronie internetowej Politechniki Białostockiej – link. Podczas spotkania będą wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

– Oni będą mówili o maturach z poszczególnych przedmiotów, o wymogach, o przebiegu, o charakterze tego egzaminu. Warto się tym zainteresować. Każdemu przedmiotowi egzaminacyjnemu będzie poświęcony odrębny wykład. Warto wybrać te, o których już myślimy, że to będą nasze przedmioty – radzi rektor Politechniki Białostockiej.

Białostocki Salon Maturzystów odbędzie się 13 września w godz. 9.00-16.00. Wykłady oraz stoiska uczelni wyższych będą prezentowane na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej (korytarze na parterze oraz aule: A, B, C). Studenckie koła naukowe oraz niespodzianki (fotobudka, lody, popcorn, kawa i herbata) będą czekać w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. (oprac. AJ)

Posłuchaj rozmowy o Białostockim Salonie Maturzystów 2024 z prof. Martą Kosior -Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. Prowadzi : Adam Jakuć