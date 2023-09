Białostocki Salon Maturzystów Perspektywy 2023

5 września, 2023

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Wybór studiów to trudna decyzja w życiu, dlatego Fundacja Edukacyjna Perspektywy co roku we wrześniu z myślą o uczniach kończących szkoły ponadpodstawowe organizuje ogólnopolską kampanię Salon Maturzystów Perspektywy. Białostocka odsłona tej akcji odbędzie się w najbliższy piątek (08.09) w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera.

To ważna i potrzebna akcja. Jak mówi Anna Wdowińska, rzeczniczka prasowa Perspektyw, Salon Maturzystów to takie miejsce, gdzie matura spotyka się ze studiami. – Jest to bardzo owocne spotkanie, bo z jednej strony maturzyści uzyskują od ekspertów OKE w Łomży wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2024, a to są bardzo istotne informacje dotyczące zarówno wymagań egzaminacyjnych, jak i sposobu oceniania, czy porady jak wypełnić deklarację maturalną. Wszystkie te informacje, które przekazują eksperci OKE w Łomży są na wagę sukcesu, a wiemy jak bardzo ważną rolę odgrywa dobrze zdany egzamin maturalny – wyjaśnia.

Z drugiej strony Salon Maturzystów to miejsce, gdzie młodzież może się zapoznać z ofertą edukacyjną wielu uczelni.

– To jest też okazja, żeby bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami uczelni, wyjaśnić różne wątpliwości, dowiedzieć się jakie są nowe kierunki, jakie są warunki studiowania, co uczelnia oferuje oprócz samego studiowania, bo to jest również bardzo ważna część oferty. Takie spotkanie twarzą w twarz jest szalenie istotne, bo pomaga potem rozplanować rok maturalny i też zapobiega dramatycznym dylematom młodych ludzi – mówi Anna Wdowińska, rzeczniczka prasowa Perspektyw.

Wśród promujących się uczelni będzie Politechnika Białostocka. Odwiedzając jej stoisko będzie można porozmawiać o oferowanych kierunkach, zasadach rekrutacji, możliwościach rozwoju swoich pasji społecznych, naukowych i sportowych, szansach spędzenia części studiów na partnerskich uczelniach zagranicznych i o wielu innych atutach największej uczelni technicznej w regionie północno-wschodniej Polski. Przedstawiciele uczelni podpowiedzą uczniom, jakie przedmioty rozszerzone zdawać na maturze, żeby zwiększyć swoje szanse przyjęcia na wymarzony kierunek; dowiedzą się także, które egzaminy zawodowe są brane pod uwagę w rekrutacji na studia na Politechnice Białostockiej.

Białostocki Salon Maturzystów będzie można odwiedzać w godzinach od 9.00 do 15.00. Miejsce to budynek Wydziału Chemii oraz budynek Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku w kampusie przy ul. K. Ciołkowskiego 1M). Wstęp wolny, ale na spotkania z przedstawicielami OKE trzeba się zarejestrować. Można to zrobić tutaj. (mt)

O idei Salonu Maturzystów opowiada Anna Wdowińska, rzeczniczka prasowa Perspektyw: