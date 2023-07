„Białostocki Pilotażowy Program In Vitro” powoli zmierza do realizacji

14 lipca, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

„Białostocki Pilotażowy Program In Vitro” uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji w Warszawie. Program został wybrany przez białostoczan w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 roku.

Dzięki uzyskanej opinii możliwe jest podjęcie kolejnych działań zmierzających do realizacji tego projektu.

– Jesteśmy krok dalej do przodu, żeby białostockie pary mogły skorzystać z tego dofinansowania. Będą to pary, których nie stać na to leczenie. Będę wnioskować, aby projekt uchwały profilaktyki zdrowotnej „Białostockiego Pilotażowego Programu In Vitro” trafił na najbliższą sesję rady miasta – zapewnia Jowita Chudzik, radna miejska.

Dzięki takim działaniom, jak „Białostocki Pilotażowy Program In Vitro”, kryzys demograficzny powoli może być przełamywany.

– Być może, że to będzie malutki i symboliczny krok, ale może on rozpocznie zupełnie nowe podejście. My, jako kraj, stoimy przed obliczem ogromnego kryzysu demograficznego. Leczenie niepłodności przyniesie rezultaty w postaci wzrostu urodzin – mówi profesor Sławomir Wołczyński, kierownik Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku.

Na „Białostocki Pilotażowy Program In Vitro” w Budżecie Obywatelskim 2023 zagłosowało blisko 2200 osób. W ramach tego programu osiem par może uzyskać dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych na jedną procedurę in vitro. (hk)