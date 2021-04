Białostocki Obszar Funkcjonalny otrzymał kilkumilionową dotację z UE

Kwiecień 28, 2021

Ponad 6,5 mln złotych unijnej dotacji wesprze edukację młodzieży oraz rodziny zastępcze z Białegostoku i gmin ościennych. Pieniądze przekazał marszałek.

Białystok otrzymał dofinansowanie w wysokości około 4,8 mln złotych, które przekaże na Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. To projekt skierowany do szkół zawodowych.

– W tym projekcie będzie uczestniczyło 14 szkół, 500 uczniów oraz 30 nauczycieli. Przedsięwzięcie dotyczy przede wszystkim gospodarowania energią i zasobami. W związku z tym wpisuje się w idee zielonego ładu Europy, województwa podlaskiego – wyjaśnia prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

Z kolei Fundacja Dialog dzięki wsparciu finansowemu z urzędu marszałkowskiego wyremontuje mieszkania, które będą służyły głównie rodzinom zastępczym.

– Dodatkowo, chcielibyśmy utworzyć program szkoleniowy i zatwierdzić go w ministerstwie, po to, żeby szkolić rodziny zastępcze, aby jak najmniej dzieci musiało przebywać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a jak najwięcej trafiało do rodzin zastępczych. Chcemy też szkolić rodziny zastępcze – mówi prezes fundacji Michał Gaweł.

Fundacja Dialog na pomoc rodzinom otrzymała około 2 mln złotych. (ea/mc)