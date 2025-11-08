Białostocki Obszar Funkcjonalny inwestuje w bezpieczeństwo

8 listopada, 2025

Źródło: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (printscreen) Źródło: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (printscreen)

Białystok i okoliczne gminy chcą poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i lepiej przygotować się na sytuacje kryzysowe. Samorządowcy z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 20 procent unijnych środków, którymi dysponują, chcą przeznaczyć na zarządzanie kryzysowe i ochronę infrastruktury krytycznej.

W planach są m.in. inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne, zaopatrzenie w wodę, systemy informatyczne, a także budowa tzw. obiektów podwójnego zastosowania, które na co dzień służyć będą mieszkańcom, a w sytuacjach zagrożenia staną się miejscami schronienia. Przykładem jest Gmina Grabówka, która planuje budowę domu seniora pełniącego także funkcję awaryjnego schronienia.

Od początku współpracy samorządy wspólnie zrealizowały 68 projektów o wartości 540 milionów złotych, z czego większość była sfinansowana z funduszy unijnych. Aktualnie Stowarzyszenie chce na inwestycje w bezpieczeństwo przeznaczyć 25 milionów euro z całkowitej puli 129 milionów. Stowarzyszenie BOF tworzy Białystok wraz z Choroszczą, Czarną Białostocką, Dobrzyniewem Dużym, Grabówką, Łapami, Juchnowcem Kościelnym, Supraślem, Turośnią Kościelną, Wasilkowem i Zabłudowem. (red.)