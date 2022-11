Białostocki Jarmark Świąteczny w nowej odsłonie

Listopad 22, 2022

fot. Hanna Kość fot. Hanna Kość

Tegoroczny Białostocki Jarmark Świąteczny, który potrwa od 3 do 23 grudnia przy Ratuszu, będzie w nowej odsłonie. Zmienia się miejsce domków handlowych, ale przede wszystkim liczba zaplanowanych atrakcji.

– Przez ten czas w przestrzeni Rynku Kościuszki będzie można nie tylko zrobić zakupy – mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta miasta. – Na wszystkich białostoczan również czekać będzie mnóstwo atrakcji. Całość zostanie zainaugurowana oficjalnym rozpoczęciem jarmarku, później wizytą Mikołaja z Rovaniemi, następnie mnóstwo ciekawych rzeczy będzie się działo na scenie, która będzie zlokalizowana po zachodniej stronie Rynku Kościuszki. Chcemy aby ten jarmark bożonarodzeniowy żył swoim życiem, nie tylko tym związanym z możliwością zrobienia zakupów, ale też z różnymi wydarzeniami kulturalnymi.

Stoiska z wystawcami staną na przedłużeniu ulicy Lipowej, gdzie latem rozstawiane są ogródki restauracyjne. Na placu przy Ratuszu obok sceny będzie również karuzela wenecka i bożonarodzeniowa szopka. Po drugiej strony Ratusza przy fontannie stanie świąteczna karuzela Santa Claus.

– Na scenie przez cały czas trwania jarmarku będą różne warsztaty, pokazy, koncerty czy wspólne kolędowanie. Harmonogram atrakcji będziemy ogłaszali z tygodniowym wyprzedzeniem, w miarę zbliżania się każdego kolejnego tygodnia – zapewnia Joanna Kozłowska, prezeska Fundacji SZAMTO w Białymstoku, organizująca tegoroczny jarmark.

Z nowości, które będą w tym roku to również Konkurs Piosenki Świątecznej, w którym każdy może wziąć udział: chóry szkolne, zespoły, soliści, rodziny, dzieci i dziadkowie. Nagroda główna to 1000 złotych, a dla wszystkich finalistów przewidziano nagrody rzeczowe. Teraz przyjmowane są zgłoszenia na adres mailowy: konkurs@szamto.pl. Natomiast 17 grudnia będzie wspólne bicie rekordu świata w stworzeniu największej w historii pocztówki do Mikołaja. Będzie miała aż 126m2.

Tradycją bożonarodzeniowych jarmarków jest również wizyta Mikołaja z Rovaniemi, który w tym roku zagości w Białymstoku 4 grudnia od 14:00.

– Spotkamy się z Mikołajem na dłuższy czas, tak żeby dzieci mogły zadać pytania – mówi Andrzej Parafiniuk, konsul honorowy Republiki Finlandii. – Uruchomimy też konkurs internetowy „Zadaj pytanie Mikołajowi” i zostaną wylosowane dzieci, które na scenie zadadzą te swoje pytanie. Podczas tej wizyty zostaną też uruchomione iluminacje świąteczne na choince, tak żeby ten tradycyjny moment, również w tym roku mógł mieć swoje miejsce.

Na jarmarku będzie około 50 wystawców, u których będzie można kupić m.in. wędliny, sery, pieczywo, czy miody. Będą również propozycje świątecznych prezentów z lokalnych manufaktur np. książki, drewniane i pluszowe zabawki, świece, czy rękodzieło szydełkowo-filcowe.

Inauguracja jarmarku będzie 3 grudnia o 15:00 aktorskim czytanie książki „Jak Zrzędus chciał zepsuć Święta”. O 17:00 zaplanowano koncert białostockiej piosenkarki Julianny Olańskiej, harfy laserowej oraz strefę muzyki z Miss God.

Białostocki Jarmark Świąteczny objęło patronatem Radio Akadera. (hk)