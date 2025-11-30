Białostocki Jarmark Świąteczny pełen atmosfery, smaków i atrakcji

30 listopada, 2025

Białostocki Jarmark Świąteczny, fot. Hanna Kość Białostocki Jarmark Świąteczny, fot. Hanna Kość

W centrum Białegostoku aż chce się zanucić „Coraz bliżej święta”, bo na Rynku Kościuszki rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy. Na ponad 60 stoiskach czeka tradycyjne i nowoczesne rękodzieło, świąteczne dekoracje, smakołyki i pomysły na prezenty.

Na jarmarku jest też moc atrakcji dla dzieci. W Świątecznym Miasteczku można wysłać list do Świętego Mikołaja, zrobić sesje w świątecznym klimacie, czy wziąć udział w warsztatach pierniczkowych. Na Rynku Kościuszki jest też Miejski Kalendarz Adwentowy, którego okienka będą otwierane codziennie – w tygodniu o 17:00, a w weekendy o 15:00.

Białostocki Jarmark Świąteczny jest czynny do 23 grudnia. (hk)

Relacja Hanny Kość: