30 listopada, 2025

Białostocki Jarmark Świąteczny pełen atmosfery, smaków i atrakcji

Białostocki Jarmark Świąteczny, fot. Hanna Kość
W centrum Białegostoku aż chce się zanucić „Coraz bliżej święta”, bo na Rynku Kościuszki rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy. Na ponad 60 stoiskach czeka tradycyjne i nowoczesne rękodzieło, świąteczne dekoracje, smakołyki i pomysły na prezenty.

 

Na jarmarku jest też moc atrakcji dla dzieci. W Świątecznym Miasteczku można wysłać list do Świętego Mikołaja, zrobić sesje w świątecznym klimacie, czy wziąć udział w warsztatach pierniczkowych. Na Rynku Kościuszki jest też Miejski Kalendarz Adwentowy, którego okienka będą otwierane codziennie – w tygodniu o 17:00, a w weekendy o 15:00. 

Białostocki Jarmark Świąteczny jest czynny do 23 grudnia. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

