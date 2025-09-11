Białostocki Festyn Obywatelski już w niedzielę. Do poznania 81 projektów

11 września, 2025

Białostocki Festyn Obywatelski, źródło: UM Białystok

Mieszkańcy Białegostoku będą mogli poznać projekty zgłoszone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W niedzielę (14.09) na placu przed Teatrem Dramatycznym odbędzie się Festyn Obywatelski.

Zaprezentowanych będzie 81 projektów – ogólnomiejskich, osiedlowych i szkolnych. Wnioskodawcy będą zachęcać mieszkańców do głosowania, które potrwa od 24 września do 7 października. W tym roku do rozdysponowania jest 15 milionów złotych.

– Myślę, że sukcesem jest to, żeby przekonać Białystok do tego, żeby głosował nie tylko na projekty związane ze swoim miejscem, ale również na projekty, które gdzieś tam są troszeczkę dalej i świetną okazją do tego jest na pewno festyn obywatelski – mówi Katarzyna Łachańczuk, autorka wielu zwycięskich projektów.

Na uczestników festynu, który zacznie się o 13:00, czekają nie tylko stoiska z projektami, ale też atrakcje rodzinne. A na koniec od 19:00 będzie miejska potańcówka na ulicy Kilińskiego w formula silent disco. (hk)