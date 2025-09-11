Home Wiadomości Białostocki Festyn Obywatelski już w niedzielę. Do poznania 81 projektów

Wiadomości

11 września, 2025

Białostocki Festyn Obywatelski już w niedzielę. Do poznania 81 projektów

Białostocki Festyn Obywatelski, źródło: UM Białystok
Mieszkańcy Białegostoku będą mogli poznać projekty zgłoszone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W niedzielę (14.09) na placu przed Teatrem Dramatycznym odbędzie się Festyn Obywatelski.

 

Zaprezentowanych będzie 81 projektów – ogólnomiejskich, osiedlowych i szkolnych. Wnioskodawcy będą zachęcać mieszkańców do głosowania, które potrwa od 24 września do 7 października. W tym roku do rozdysponowania jest 15 milionów złotych.

– Myślę, że sukcesem jest to, żeby przekonać Białystok do tego, żeby głosował nie tylko na projekty związane ze swoim miejscem, ale również na projekty, które gdzieś tam są troszeczkę dalej i świetną okazją do tego jest na pewno festyn obywatelski – mówi Katarzyna Łachańczuk, autorka wielu zwycięskich projektów.

Na uczestników festynu, który zacznie się o 13:00, czekają nie tylko stoiska z projektami, ale też atrakcje rodzinne. A na koniec od 19:00 będzie miejska potańcówka na ulicy Kilińskiego w formula silent disco. (hk)

Najnowsze wiadomości
Wokalista zespołu na scenie Summer Dying Loud 2025 w Aleksandrowie Łódzkim – dynamiczny występ w pomarańczowym świetle reflektorów.
Umieranie lata w trzech aktach ... więcej
Samochód POSG stoi przy znaku granicy państwa
Służby są gotowe do zamkni ... więcej
Męźczyzna paci kartą przez aplikację telefoniczną
Białystok: 60-latek stracił ... więcej
Białostocki Festyn Obywatelsk ... więcej
Kamil Jóźwiak
Kamil Jóźwiak nowym zawodnik ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.