Białostocka Noc Muzeów 2024

14 maja, 2024

Fot. UM Białystok Fot. UM Białystok

W najbliższą sobotę (18.05) odbędzie się Noc Muzeów. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 20 podmiotów.

Miejskie i wojewódzkie instytucje kultury oraz inni organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, m.in. wystawy, warsztaty, koncerty, zajęcia interaktywne, zwiedzanie z przewodnikiem, konkursy i zabawy dla najmłodszych.

– Taka niedługa noc, ale za to bardzo bardzo barwna – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. – Jeżeli białostoczanie czegoś oczekują to oznacza, że trzeba to organizować.

Mieszkańcy będą mogli skorzystać z organizowanych przez Muzeum Wojska przejazdów autobusowych do Parku Militarnego na ul. Węglową oraz podziwiać panoramę miasta nocą.

– Zapraszamy przede wszystkim do Parku Militarnego – mówi Robert Sadowski, Muzeum Wojska w Białymstoku. – Oczywiście zwiedzanie wystaw, sprzęt wojskowy, poczęstunek grochówką, też grupy rekonstrukcyjne.

Na Noc Muzeów zapraszają też m.in. Białostocki Teatr Lalek, Galeria Arsenał, Muzeum Pamięci Sybiru czy Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Swoje propozycje przygotował także Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet w Białymstoku czy Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Pierwsza Noc Muzeów została zorganizowana w 1997 roku w Berlinie. Cztery lata później stała się ona imprezą powszechną, biorą w niej udział miasta z całej Europy.

Szczegółowy program białostockiej Nocy Muzeów jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego. (jł)