Białostocka mama potrzebuje naszej pomocy

9 sierpnia, 2024

fot. Rafał Stelengowski fot. Rafał Stelengowski

Małgorzata z Białegostoku walczy z czasem o życie. Zdiagnozowano u niej gwiaździaka IV stopnia, jeden z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu. Sytuacja jest dramatyczna – kobieta potrzebuje pilnej operacji, która musi odbyć się w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Trzy tygodnie temu świat Małgorzaty i jej rodziny wywrócił się do góry nogami. Stopniowa utrata pamięci i problemy z mową okazały się symptomami groźnej choroby. Mimo że większość lekarzy oceniła guz jako nieoperacyjny, rodzinie udało się znaleźć nadzieję. Jeden z najlepszych neurochirurgów w kraju zgodził się podjąć leczenia.

Operacja może uratować życie Małgorzaty, jednak wiąże się z ogromnymi kosztami, które przekraczają możliwości finansowe rodziny. Dzieci Małgorzaty – Jakub, Dominika i Rafał – zwracają się z desperacką prośbą o pomoc. Na specjalnie utworzonej stronie zbiórki piszą: „Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc dla naszej kochanej mamy, której życie jest teraz w naszych rękach.”

Czasu jest niewiele, a stawka jest najwyższa – ludzkie życie. Każda złotówka, każdy udostępniony link do zbiórki przybliża nas do celu. Pomóżmy Małgorzacie wrócić do zdrowia i cieszyć się życiem razem z najbliższymi. (pc)

Link do zbiorki