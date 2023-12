Białostocka Jadłodzielnia. Można podzielić się żywnością z potrzebującymi

19 grudnia, 2023

Fot. A. Topczewska

W okresie przedświątecznym, a także po świętach warto podzielić się żywnością z potrzebującymi. Jedzenie można przynosić do białostockiej Jadłodzielni przy ul. Krakowskiej.

Trwa sezon na klasowe Wigilie i pracownicze spotkania wigilijne. – Zachęcam do tego, aby żywności, która nam pozostaje po wigiliach nie wyrzucać do kosza, ale dzielić się nią z osobami, które tej żywności nie mają. Takim doskonałym miejscem do podzielenia się jest Jadłodzielnia białostocka, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, natomiast w sobotę od 10.00 do 14.00 – mówi Monika Lewko, koordynator Jadłodzielni.

Wszyscy mieszkańcy mogą się włączyć się w akcję dzielenia się posiłkiem z osobami potrzebującymi. – W wigilię, 24 grudnia, a także w pierwszy i drugi świąt Bożego Narodzenia Jadłodzielnia będzie otwarta od 10.00 do 18.00. Można przynosić wszystko, co nam zostanie, np. kapustę, ciasto, owoce, sałatki, ale z uwzględnieniem tego, by żywność była zdatna do spożycia.

Produktami żywnościowymi mogą podzielić się także sklepy i restauracje. (at)

Mówi Monika Lewko, koordynator Jadłodzielni: