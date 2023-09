Białostocka filia Akademii Teatralnej włącza się w obchody Światowego Dnia Sybiraka

12 września, 2023

Próba przed spektaklem „Sztambuch syberyjski – impresje”, fot. Tomasz Pienicki Próba przed spektaklem „Sztambuch syberyjski – impresje”, fot. Tomasz Pienicki

W ramach obchodów Światowego Dnia Sybiraka i 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę studenci białostockiej filii Akademii Teatralnej przygotowali spektakl „Sztambuch syberyjski – impresje”.

Twórcy skupili się na tragicznym losie dzieci poddawanych rusyfikacji i totalitarnej przemocy. Na naszych oczach historia po raz kolejny zatacza koło. Lata dwudzieste XXI wieku, niczym kalka poprzedniego stulecia, prowokują do refleksji i wniosków płynących z doświadczeń naszych przodków. Nie można przejść obojętnie obok barbarzyństwa, okrucieństwa, rozboju, gwałtów i zniszczeń dokonanych na istnieniach ludzkich, na ich dobrach materialnych i duchowych. Nie sposób mówić dzisiaj o przeszłości bez kontekstu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ofiarami tych zdarzeń zarówno dzisiaj jak i sto lat temu były i są dzieci i młodzież. Doświadczające terroru po raz kolejny i w dużej skali zasiedlają dalekie rejony totalitarnego państwa.

– Zależało nam na tym, aby ta historia była jakimś rodzajem komunikatu, refleksji, zabraniem zdania w sprawie dotyczącej konsekwencji jakie ponoszą dzieci za to co im stwarzają dorośli – mówi Artur Dwulit, reżyser spektaklu. – To nie jest tylko kwestia tego co się dzieje w Ukrainie, ale też tego co się dzieje z dziećmi w Afryce, w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, na całym świecie. To jest kwintesencja tego przedstawienia. Inspiracją oczywiście jest sztambuch i to co pomiędzy wersami jest zawarte, czyli te emocje, uczucia, przyjaźni, tęsknoty, niedola, która tam jest, czy chęć powrotu za domem, tęsknota za domem i jakimś normalnym życiem.

Spektakl „Sztambuch syberyjski – impresje” będzie grany 16 i 17 września o 19:00 w plenerowej przestrzeni Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Bezpłatne bilety można odbierać w kasie muzeum. (hk)