Białostocka filia Akademii Teatralnej oficjalnie rozpoczęła rok akademicki

6 października, 2025

Inauguracja roku akademickiego w białostockiej filii Akademii Teatralnej, fot. Hanna Kość Inauguracja roku akademickiego w białostockiej filii Akademii Teatralnej, fot. Hanna Kość

Około 80 osób studiuje obecnie w białostockiej filii Akademii Teatralnej. To jedna z najmniejszych uczelni w mieście, ale wyróżnia się kameralną atmosferą, pasją i podejściem opartym na współpracy. Uczelnia oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki i przyjęła w swoje mury 22 nowych studentów.

Wśród studentów uczelni jest coraz większa świadomość specyfiki uczelni, szczególnie w zakresie sztuki lalkarskiej.

– Przede wszystkim będziemy pracować nad rozwijaniem wyobraźni, animacji lalek, pracy z przedmiotem. Chcę się dzielić swoimi emocjami i w ten sposób wpływać na innych, dostarczać im niezwykłych wrażeń i super by było, gdyby rzeczywiście to się udało. Od razu zaczęliśmy zajęcia, czujemy się nakręceni i po prostu dobrze. To jest pasja, to jest miłość i czy trzeba jej dużo poświęcić? Tak, ale też przynosi to dużo satysfakcji. Wykładowcy starają się o to, żeby ten czas był takim rozkwitem naszym, żebyśmy się tu czuli bezpieczni i pewni tego, że tu jesteśmy i przygotowani na przyszłość na pracę w tym zawodzie – mówią studenci białostockiej filii Akademii Teatralnej.

Białostocka filia Akademii Teatralnej, choć jako jedna z mniejszych uczelni, bardzo wychodzi na zewnątrz ze swoimi realizacjami m.in. organizując pokazy spektakli czy etiud powstałych w ramach zajęć, ale także chętnie nawiązuje współprace z innymi uczelniami.

– Cieszy mnie współpraca i interdyscyplinarność, którą zaczęliśmy rozwijać w zeszłym roku akademickim, szczególnie z Uniwersytetem Muzycznym, Politechniką Białostocką, a już na horyzoncie szykuje się współprace z Uniwersytetem w Białymstoku, więc jesteśmy pełni optymizmu – mówi prof. Artur Dwulit, prorektor ds. Filii w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie.

W tym roku w Teatrze Szkolnym białostockiej filii Akademii Teatralnej nie będą prezentowane spektakle dyplomowe. Wynika to ze zmian w systemie nauczania, czyli 5-letnim okresie studiowania. (hk)

Relacja Hanny Kość z inauguracji roku akademickiego w białostockiej filii Akademii Teatralnej: