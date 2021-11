Radni zgłosili poprawki do projektu budżetu Białegostoku na 2022 rok. Odbyło się pierwsze czytanie dokumentu

Listopad 29, 2021

źródło: UM Białystok/fot. Dawid Gromadzki źródło: UM Białystok/fot. Dawid Gromadzki

Budowa parkingów, nawierzchni dróg, wybiegów dla psów, modernizacje boisk, powstanie tężni solankowej, zakup czujników do badania smogu czy zwiększenie finansowania białostockiego sportu – to część poprawek, które zgłosili miejscy radni do projektu budżetu Białegostoku na 2022 rok.

Podczas sesji miasta odbyło się pierwsze czytanie dokumentu, który zakłada, że dochody miasta wyniosą 2.101 mld zł, natomiast wydatki przekroczą tę kwotę o 125 milionów złotych.

Podczas dyskusji radni zgłosili kilkadziesiąt poprawek, które dotyczą stypendiów dla najlepszych studentów, budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, kontynuacji projektu „Przystanki historii”, powstania klubu Seniora w Starosielcach, remontów szkół i doposażenia sal lekcyjnych oraz budowy stołówki szkolnej.

– Budżet na 2022 rok to „budżet trudnej kontynuacji” – kontynuacji tegorocznego budżetu, o którym mówiłem, że to „budżet przetrwania”. Czekają nas niższe dochody i niższe wydatki. Te wskaźniki, jak też przeniesienie 500+ do ZUS i uszczuplenie naszego udziału w PIT, nie napawają optymizmem, to one osłabiają budżet miasta – powiedział podczas sesji prezydent Tadeusz Truskolaski. – Mimo to potrzeby mieszkańców przecież nie maleją. Przygotowując budżet na 2022 rok staraliśmy się zadbać o jego stabilność. Jesteśmy przekonani, że nam się to udało.

Drugie czytanie zaplanowane jest na 20 grudnia, wtedy radni będą głosować też nad zgłoszonymi propozycjami, których prezydent miasta nie wprowadzi autopoprawką do dokumentu. (ea)