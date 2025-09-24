Home Wiadomości Białoruskie papierosy przemycane w skrzyniach z cebulą – Podlaska KAS udaremniła przemyt

Białoruskie papierosy przemycane w skrzyniach z cebulą – Podlaska KAS udaremniła przemyt

Funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) po raz kolejny udaremnili próbę przemytu papierosów z Białorusi. Tym razem kontrabanda ukryta była w transporcie warzyw. W ciężarówce przewożącej cebulę mundurowi odkryli prawie 26 tysięcy paczek papierosów o szacunkowej wartości rynkowej ponad 435 tysięcy złotych.

 

Kontrola na granicy w Budzisku

Do zdarzenia doszło na trasie S61 przy polsko-litewskiej granicy w Budzisku. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy kierowany przez 44-letniego obywatela Azerbejdżanu. Z dokumentów wynikało, że pojazd przewozi ładunek cebuli.

Papierosy w podwójnym dnie skrzyń

Podejrzenia mundurowych wzbudził sposób ułożenia towaru. Naczepa została prześwietlona i dokładnie sprawdzona. Okazało się, że w podwójnym dnie skrzyń, w których znajdowały się worki z cebulą, ukryto niemal 26 tysięcy paczek białoruskich papierosów.

Wartość kontrabandy i konsekwencje

Szacunkowa wartość przejętych papierosów to ponad 435 tysięcy złotych. Funkcjonariusze wszczęli wobec kierowcy postępowanie karne skarbowe. Mężczyźnie grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do 5 lat.

