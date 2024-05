BialJam czyli konkurs tworzenia gier w Politechnice Białostockiej

31 maja, 2024

W czwartek (30.05) na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej rozpoczął się konkurs tworzenia gier czyli BialJam 2024. W tegorocznym wydarzeniu bierze udział blisko 70 młodych informatyków z całej Polski.

– Generalnie BialJam to jest taki maraton, konkurs tworzenia gier, gdzie uczestnicy mają w przeciągu 48 godzin stworzyć działającą grę, taki działający prototyp. No, nie da się w tym czasie stworzyć realnej, faktycznej gry w pełni gotowej do wydania, więc chodzi o coś takiego, co zachwyci publikę i za co będą mogli wygrać nagrody – mówi Krzysztof Szwabowski, główny koordynator konkursu.

Zapytaliśmy uczestników co będzie największym wyzwaniem w stworzeniu gry w 48h.

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co zdążymy zrobić, co zdążymy zaimplementować, bo oczywiście łatwo jest wymyślić mnóstwo pomysłów, ale gorzej jest te pomysły stworzyć, zaimplementować i jeszcze dopilnować, aby wszystko dobrze współgrało ze sobą – mówi Dawid Borkowski, uczestnik konkursu.

Zakończenie konkursu odbędzie się w sobotę (01.06) o godzinie 13.00, po czym nastąpi prezentacja i ocena gier. Nagrody zostaną wręczone o godzinie 17.00. (mg)