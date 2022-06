Bezterminowe prawo jazdy. Kiedy trzeba je wymienić?

Czerwiec 1, 2022

źródło: gov.pl źródło: gov.pl

Wszyscy kierowcy, którzy mają stare – bezterminowe prawo jazdy wydane przed 2013 rokiem, muszą je wymienić. Ale nie natychmiast – dokumenty będą wymieniane sukcesywnie na nowe, dopiero w latach 2028-2033. Prawo jazdy będzie ważne przez 15 lat.

19 stycznia 2013 r. został wprowadzony w Polsce nowy wzór dokumentu prawa jazdy – ujednolicony obowiązujący we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Pierwsze dokumenty nowego typu zostały wydane właśnie z tą datą i są ważne przez 15 lat. Jedynie prawa jazdy kategorii „zawodowych” C i D będą wydawane, tak jak obecnie, na okres do 5 lat.

– Trzeba będzie wymienić to prawo jazdy, które kierowca otrzymał przed 19 stycznia 2013 roku, czyli dokument wydany przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami – wyjaśnia Dorota Polkowska, zastępca dyrektora Departamentu Obsługi Mieszkańców w Białymstoku.

Prawo jazdy można wymienić wcześniej. – Jeżeli ktoś się zgłosi w tej chwili, musi przynieść wniosek, aktualne zdjęcie, wnieść opłatę 100 zł 50 gr. Ten nowy dokument będzie wydany na 15 lat, tak jak w tej chwili są wydawane prawa jazdy – dodaje Dorota Polkowska.

Przy wymianie nie będzie trzeba ponownie zdawać egzaminu ani przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne. Wtedy, tak jak obecnie, trzeba będzie przejść obowiązkowe badania lekarskie.

– Zdarza się bowiem, że prawo jazdy jest wydawana na krócej, np. osobom, które noszą okulary. Badania lekarskie są wystawiane wówczas terminowo. Po tym okresie prawo jazdy jest również do wymiany – mówi zastępca dyrektora.

Należy pamiętać: terminowy będzie dokument, natomiast uprawnienia kierowców nadal pozostaną bezterminowe. (at)