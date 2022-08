Bezpłatny pilates dla pacjentek onkologicznych

Sierpień 11, 2022

Źródło: Facebook BCO w Białymstoku Źródło: Facebook BCO w Białymstoku

„Aktywny sierpień” to pilotażowy program dla pacjentek onkologicznych z Białostockiego Centrum Onkologii. Panie po leczeniu onkologicznym piersi raz w tygodniu ćwiczą pilates.

– Na zajęciach głównie wzmacniamy mięśnie głębokie brzucha, mięśnie przykręgosłupowe i mięśnie pośladkowe. Sporo jest też ćwiczeń na utrzymanie równowagi – mówi Anna Płońska prowadząca zajęcia, instruktorka fitness, pilates i trenerka personalna – Zaczynamy od rozgrzewki. Potem część główna – trochę klasycznych ćwiczeń pilates, trochę modyfikacji. I na sam koniec rozciąganie i relaksacja. Można dostosować poziom zajęć do każdej osoby, niezależnie czy jest to osoba starsza, młodsza, po zabiegu czy zdrowa. Pilates jest to forma treningowa polecana dla wszystkich i jest to bezpieczna forma ćwiczeń.

„Aktywny sierpień” powstał dla pacjentek, które po leczeniu odczuwają dyskomfort fizyczny: z problemami z zakresu ruchomości, z problemami obrzękowymi – mówi Katarzyny Zubrewicz, fizjoterapeutka Centrum Leczenia Chorób Piersi BCO, inicjatorka programu.

Zajęcia z pilatesu są bezpłatne i potrwają do końca sierpnia. (hk)