Home Wiadomości Bezpłatne zajęcia sportowe na Politechnice Białostockiej w ramach projektu „PB DOSTĘPNA 2.0”

Wiadomości

1 października, 2025

Bezpłatne zajęcia sportowe na Politechnice Białostockiej w ramach projektu „PB DOSTĘPNA 2.0”

Budynek Akademickiego Centrum Sportu Akademickie Centrum Sportu
Politechnika Białostocka zaprasza wszystkich studentów, doktorantów i pracowników na bezpłatne zajęcia sportowe w ramach projektu „PB DOSTĘPNA 2.0”. Program jest dedykowany osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami, i obejmuje szeroki wachlarz aktywności fizycznej – od piłki siatkowej, piłki nożnej i futsalu, po siłownię, samoobronę oraz ćwiczenia fizjoprofilaktyczne.

 

Dlaczego warto wziąć udział w zajęciach?

Regularna aktywność fizyczna przynosi liczne korzyści zdrowotne. Uczestnicy zajęć rozwijają cechy motoryczne, takie jak wytrzymałość, siła i szybkość, a także dbają o prawidłową sylwetkę. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom, w tym innowacyjnym treningom step aerobic z elementami treningu core, każdy może poprawić swoją kondycję fizyczną i przyjąć prozdrowotną postawę życiową.

Zajęcia wspierają również profilaktykę układu krążeniowo-oddechowego oraz przeciwdziałają dysfunkcjom dolnego odcinka kręgosłupa i bioder.

Harmonogram zajęć

Ćwiczenia odbywają się w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 41). Oto pełny harmonogram:

  • Siłownia:

    • Poniedziałek 16:15–17:00 – Dawid Szczerbiński

    • Środa 16:15–17:00 – Jarosław Kierdelewicz

    • Czwartek 16:15–17:00 – Paweł Kukliński

  • Piłka siatkowa: Środa 18:30–20:00 – Paweł Kukliński

  • Samoobrona: Środa 19:30–21:00 – Piotr Klimowicz

  • Futsal/piłka nożna:

    • Wtorek 20:00–21:30 – Dawid Szczerbiński

    • Czwartek 20:00–21:30 – Jarosław Kierdelewicz

  • Ćwiczenia fizjoprofilaktyczne: Poniedziałek 16:30–18:00 – Jolanta Zuzda

Zapisy

Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u prowadzących. Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2025 roku i potrwają przez cały rok akademicki 2025/2026.

O zajęciach „PB Dostępna 2.0” opowiadał na antenie radia Akadera Dawid Szczerbiński z Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej. Posłuchaj tutaj: 

(pc)

Najnowsze wiadomości
dr hab. inż. Marek Jałbrzykowski
System kaucyjny w Polsce – j ... więcej
2025-10-01-Dzień-pierwszaka-WM-fot-Dariusz-Piekut-PB
Samorząd Studentów Politechn ... więcej
chłopiec patrzący na zegarek na swoim nadgarstku
MATERIAŁ PARTNERA
#everydayyou: Odpowiedzialne d ... więcej
Portret mężczyzny w garniturze i okularach, uśmiechniętego, na tle półki z książkami. To dr hab. Krzysztof Sychowicz, nowy dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku.
Dr hab. Krzysztof Sychowicz no ... więcej
Budynek Akademickiego Centrum Sportu
Bezpłatne zajęcia sportowe n ... więcej
Grupa rektorów i przedstawicieli uczelni partnerskich Uniwersytetu Europejskiego ACROSS stoi wspólnie w sali konferencyjnej podczas uroczystego podpisania umowy konsorcjum w Nowej Goricy.
Politechnika Białostocka wzma ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.