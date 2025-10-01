Bezpłatne zajęcia sportowe na Politechnice Białostockiej w ramach projektu „PB DOSTĘPNA 2.0”

1 października, 2025

Politechnika Białostocka zaprasza wszystkich studentów, doktorantów i pracowników na bezpłatne zajęcia sportowe w ramach projektu „PB DOSTĘPNA 2.0”. Program jest dedykowany osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami, i obejmuje szeroki wachlarz aktywności fizycznej – od piłki siatkowej, piłki nożnej i futsalu, po siłownię, samoobronę oraz ćwiczenia fizjoprofilaktyczne.

Dlaczego warto wziąć udział w zajęciach?

Regularna aktywność fizyczna przynosi liczne korzyści zdrowotne. Uczestnicy zajęć rozwijają cechy motoryczne, takie jak wytrzymałość, siła i szybkość, a także dbają o prawidłową sylwetkę. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom, w tym innowacyjnym treningom step aerobic z elementami treningu core, każdy może poprawić swoją kondycję fizyczną i przyjąć prozdrowotną postawę życiową.

Zajęcia wspierają również profilaktykę układu krążeniowo-oddechowego oraz przeciwdziałają dysfunkcjom dolnego odcinka kręgosłupa i bioder.

Harmonogram zajęć

Ćwiczenia odbywają się w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 41). Oto pełny harmonogram:

Siłownia: Poniedziałek 16:15–17:00 – Dawid Szczerbiński Środa 16:15–17:00 – Jarosław Kierdelewicz Czwartek 16:15–17:00 – Paweł Kukliński

Piłka siatkowa: Środa 18:30–20:00 – Paweł Kukliński

Samoobrona: Środa 19:30–21:00 – Piotr Klimowicz

Futsal/piłka nożna: Wtorek 20:00–21:30 – Dawid Szczerbiński Czwartek 20:00–21:30 – Jarosław Kierdelewicz

Ćwiczenia fizjoprofilaktyczne: Poniedziałek 16:30–18:00 – Jolanta Zuzda

Zapisy

Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u prowadzących. Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2025 roku i potrwają przez cały rok akademicki 2025/2026.

O zajęciach „PB Dostępna 2.0” opowiadał na antenie radia Akadera Dawid Szczerbiński z Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej. Posłuchaj tutaj:

