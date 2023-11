8 listopada, 2023

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bezpłatne wizyty u lekarza rodzinnego i to… bez kolejek? Poznaj Jutro Medical!

Zdrowie to jedna z najcenniejszych wartości, którą w szczególności warto pielęgnować w codziennym życiu. Ta idea przyświecała nam, kiedy tworzyliśmy Jutro Medical – poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dostępną zarówno w fizycznej placówce, jak i w dedykowanej, nowoczesnej aplikacji. Przychodnie Jutro Medical znaleźć można w całej Polsce – w tym od niedawna również w Białymstoku.

Misja Jutro Medical

Jutro Medical ma na celu rozwijanie idei nowoczesnej przychodni przyszłości, w której innowacyjne technologie i mobilna aplikacja są używane do ułatwiania pacjentom dostępu do opieki zdrowotnej. Chcemy rozwiązywać problemy współczesnej publicznej ochrony zdrowia; eliminować długie kolejki, konieczność dojazdów do placówek, brak dostępnych dla chorych terminów.

Swoje cele realizujemy od 2020 roku. W tym czasie udało nam się stworzyć nie tylko sprawną i intuicyjną, dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne, ale także szereg przychodni, które znaleźć można między innymi w Warszawie, Katowicach czy Białymstoku (o czym więcej informacji znajdziecie na: https://jutromedical.com/przychodnie/bialystok). Umożliwia to nie tylko fizyczne odwiedziny w jednym z naszych obiektów, ale również korzystanie przez pacjenta z zalet telemedycyny – a wszystko to w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.



Podstawowa Opieka Zdrowotna w Jutro Medical

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to fundamentalny element systemu opieki zdrowotnej, zapewniający pierwszy kontakt pacjentów z lekarzem. To rodzaj opieki, w ramach której pacjenci otrzymują dostęp do ogólnych usług medycznych, takich jak diagnostyka, leczenie chorób ogólnych, prowadzenie profilaktyki i opiekę nad pacjentem. POZ reprezentują zazwyczaj lekarze rodzinni, interniści i pielęgniarki pracujące w przychodniach.

W Jutro Medical doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak kluczowa jest odpowiednia jakość POZ dla pacjenta. Właśnie dlatego w naszych placówkach współpracujemy z doświadczonymi lekarzami pierwszego kontaktu, w tym lekarzami rodzinnymi i internistami, aby zapewnić najwyższej jakości kompleksową opiekę medyczną – budując tym samym zaufanie i zrozumienie w relacji z pacjentami.

Jutro Medical – zalety nowoczesnych rozwiązań

Hybrydowy model działania Jutro Medical gwarantuje pacjentowi wiele udogodnień, których nie są w stanie zapewnić klasyczne przychodnie. Usługi oferowane przez Jutro Medical to między innymi:

Darmowe konsultacje online z lekarzem rodzinnym, bez konieczności wychodzenia z domu. Wszystko to w ramach opieki gwarantowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Możliwość przesyłania e-Recept, e-Zwolnień i e-Skierowań poprzez dedykowaną aplikację Jutro Medical.

Przechowywanie wyników badań pacjentów w aplikacji – dostępnej zawsze w zasięgu ręki, w telefonie chorego.

Jutro Medical w Białymstoku

Placówki Jutro Medical można znaleźć w wielu miastach całego kraju. Regularnie staramy się otwierać nowe przychodnie, tak aby każdy pacjent mógł korzystać z nowoczesnego systemu hybrydowej opieki zdrowotnej.

Przychodnia Jutro Medical w Białymstoku mieści się na ulicy Łąkowej 9, nieopodal skweru imienia doc. Włodzimierza Zankiewicza. Nowoczesny budynek, w którym usytuowana jest nasza placówka, spełnia nasze najwyższe standardy – to właśnie w nim do dyspozycji pacjentów oddane są dwa gabinety lekarskie oraz gabinet zabiegowy, w których otrzymać można szybką i bezpłatną pomoc w ramach POZ.



Więcej na temat naszej białostockiej przychodni przeczytacie na: https://jutromedical.com/przychodnie/bialystok/lakowa-9

Nowoczesna opieka lekarska blisko Ciebie!

Jutro Medical to przyszłość opieki zdrowotnej – dostępna już dziś, za darmo i od ręki. Refundowane przez NFZ e-Wizyty, e-Skierowania i e-Zwolnienia, innowacyjne podejście do chorego i doświadczeni lekarze, to znak rozpoznawczy naszej przychodni.

Dzięki temu, że wychodzimy naprzeciw problemom współczesnej ochrony zdrowia, szukając ich rozwiązań w nowoczesnych technologiach – możemy trafiać do pacjentów w całej Polsce, gwarantując usługi na najwyższym poziomie.

Źródło: Jutro Medical – Twój lekarz rodzinny zawsze przy Tobie