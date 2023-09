Bezpłatne usługi fryzjerskie dla białostoczan w Budżecie Obywatelskim

13 września, 2023

Dyrektorzy i uczennica w pracowni fryzjerskiej/Fot. A. Topczewska Dyrektorzy i uczennica w pracowni fryzjerskiej/Fot. A. Topczewska

W Białymstoku może powstać miejsce, gdzie za darmo białostoczanie będą mogli skrzystać z usług fryzjerskich. To pomysł i jednocześnie projekt Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku w Budżecie Obywatelskim.

– Chcemy w naszej szkole utworzyć takie miejsce w Białymstoku, gdzie ludzie mogą zadbać o swoje włosy. Stworzyliśmy projekt „Przystanek piękna. Bezpłatne usługi fryzjerskie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku” – mówi Beata Konopka, wicedyrektor kształcenia zawodowego i pomysłodawczyni projektu. – Naszą szkolną pacownię chcielibyśmy zmodernizować, wyposażyć w profesjonalne meble, sprzęt fryzjerski i środki do pielegnacji włosów. Uczniowie w ramach zajęć praktycznych, w określonych godzinach od poniedziałku do piątku będą przyjmować mieszkańców na te bezpłatne usługi. Pracownia ma ograniczenia, tak jak każdy salon fryzjerski w mieście. Dlatego zapisy byłyby prowadzone poprzez specjalną aplikację, ale też telefonicznie. W pierwszej kolejności chcemy wyjść z ofertą do tych osób, których nie stać na usługi fryzjerskie: seniorów, osób w trudnej sytuacji, do niepełnosprawnych. Warunek jest jeden: muszą to być mieszkańcy Białegostoku, a zwłaszcza osiedla Sienkiewicza.