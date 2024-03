Bezpłatne i anonimowe „test fest” dla studentów

27 marca, 2024

Kamil Mrozowicz ze Stowarzyszenie Faros, fot. Hanna Kość Kamil Mrozowicz ze Stowarzyszenie Faros, fot. Hanna Kość

Pięć razy w tym roku Stowarzyszenie Faros zorganizuje „test fest” dla studentów, czyli możliwość przebadania się przeciwko chorobom wenerycznym, nie tylko w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym.

– Staramy się docierać do różnych grup, teraz wybraliśmy grupę studentów i „test fest” będzie do zrobienia przy okazji różnych konferencji albo wydarzeń na uczelniach. Studenci to dosyć ciekawa grupa do przeprowadzania takich rozmów, testów i uświadamiania, bo dużo osób studenckich przychodzi do nas do punktu i nie wiedzą podstawowych rzeczy, czyli takich jak można się zakazić kiłą, jak można się zakazić HIV, jak można się zarazić rzeżączką, czy chlamydią. Ta niewiedza jest uderzająca – mówi Kamil Mrozowicz ze Stowarzyszenie Faros.

Stowarzyszenie Faros będzie organizowało „test fest” i współpracowało z trzema największymi białostockimi uczelniami, czyli z Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Ponadto w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Bema 2 można bezpłatnie i anonimowo zrobić testy w poniedziałki, środy i piątki od 15:00 do 17:00. (hk)

Z Kamilem Mrozowiczem ze Stowarzyszenie Faros rozmawiała Hanna Kość: