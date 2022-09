Bezpłatne badania z okazji 10. Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Wrzesień 16, 2022

„Najwyższy czas zrozumieć nowotwory głowy i szyi” – to hasło tegorocznego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowi i Szyi. Od 19 do 23 września będą prowadzone bezpłatne badania i działania edukacyjne. W Białymstoku odbędą się w Szpitalu Wojewódzkim i Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

Ważne jest zapamiętać regułę 1 przez 3. Co ona oznacza wyjaśnia prof. dr. hab. Ewa Sierko, kierownik Oddziału Radioterapii I Białostockiego Centrum Onkologii.

– Jest to bardzo prosto reguła, która mówi, że objawy takie jak: guz w okolicach twarzy i szyi, owrzodzenie w okolica języka, dziąsła, policzka czy podniebienia, guz w okolicy gardła, trudności w przyjmowaniu pokarmów, zatkanie i krwawienie z przewodu nosowego, zatkanie ucha utrzymują się dłużej niż 3 tygodnie, to z tyły głowy powinno nam się zaświecić czerwone światełko. To jest właśnie moment, kiedy powinniśmy się udać do lekarza, by zdiagnozować, czy to jest choroba nowotworowa, bo to są pierwsze objawy – mówi prof. dr. hab. Ewa Sierko.

Nowotwory głowy i szyi stanowią około 6% wszystkich zachorowań na nowotwory. Najczęściej choroba występuje w jamie ustnej, gardle i krtani.

– We wczesnych stadiach metoda leczenia nie ma tu większego znaczenia. Czy to będzie radioterapia przy wczesnym raku fałdu głosowego, czy to będzie zabieg laserem, który trwa około 20 minut. To są metody, które w 100% wyleczą ten nowotwór. Jeśli na tym wczesnym etapie nie wykryjemy tego nowotworu, to są inne metody – zapewnia dr n. med. Jarosław Łuczaj z Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

W tym roku to już 10 edycja Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Ma na celu zwiększenie świadomości na temat tego typu nowotworów. (hk)