Bezpłatne badania skóry prowadzi Białostockie Centrum Onkologii

Październik 19, 2020

źródło: Białostockie Centrum Onkologii źródło: Białostockie Centrum Onkologii

Rozpoczął się tydzień profilaktyki nowotworów skóry, inicjatywa realizowana przez Białostockie Centrum Onkologii.

Do najbliższego piątku (23.10) można umawiać się na bezpłatne konsultacje dermatologiczne u chirurga onkologa. Skierowane są one do osób aktywnych zawodowo w wieku od 15 do 64 lat. Z kolei badania przesiewowe będą wykonywane osobom w wieku od 50 do 64 lat.

– Oferujemy konsultacje, badania przesiewowe, dermatoskopowe. Pacjent może z nich skorzystać bez skierowania od lekarza rodzinnego. Wystarczy do nas zadzwonić i umówić się na wizytę. Poprzez to akację, chcemy przypomnieć, o tym, jak ważna jest profilaktyka, bo mając świadomość, możemy bardzo dużo zrobić sami, kontrolować swoją skórę, jej stan – mówiła Angelika Ostrowska z BCO.

Ponadto działania profilaktyczne dotyczące nowotworów skóry będą obejmowały szkolenia lekarzy rodzinnych.

– Nadrzędnym celem tego projektu jest zwiększenie świadomości, ale też wiedzy i umiejętności lekarzy POZ, także specjalistów w zakresie promocji zdrowia, co niesie za sobą również edukowanie pacjentów w zakresie samobadania – dodawała dr Iwona Zakrzewska z BCO.

Projekt profilaktyki nowotworów skóry we wschodniej Polsce realizowany jest w województwach podlaskim i lubelskim. Edukacją, konsultacjami będzie łącznie objętych blisko 3 tys. osób. (ea/mc)