Bezpłatne badania dla osób otyłych

Luty 6, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza osoby otyłe na bezpłatne badania. Do programu zostaną przyjęte osoby o BMI większym niż 30.

Warunkiem udziału w projekcie jest też wiek – muszą to być osoby między 20 a 55 rokiem życia. Kolejnym warunkiem, jaki należy spełnić to dobry stan zdrowia jamy ustnej (brak chorób przyzębia oraz próchnicy). Przy kwalifikacji do programu wymagane jest zaświadczenie od stomatologa.

Pacjentom zostaną wykonane badania biochemiczne krwi pozwalające ocenić występowanie zaburzeń metabolicznych. Badania pozwolą też ocenić ryzyko rozwoju miażdżycy.

Liczba osób, zakwalifikowanych do projektu jest ograniczona. Zainteresowani powinni kontaktować się z Zakładem Dietetyki i Żywienia Klinicznego UMB – nt tel. (85) 732 82 25. (mt/mc)