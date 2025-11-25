„Bezpieczny Białostoczanin” – nowy kurs Straży Miejskiej w Białymstoku

25 listopada, 2025

Straż Miejska w Białymstoku rusza z nową inicjatywą edukacyjną dla mieszkańców – kursem „Bezpieczny Białostoczanin”. Program został stworzony z myślą o mężczyznach pełnoletnich, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności potrzebne w codziennym życiu i w sytuacjach zagrożenia.

Co oferuje kurs „Bezpieczny Białostoczanin”?

Kurs łączy elementy ruchu fizycznego, samoobrony oraz nauki reagowania w kryzysowych sytuacjach. Uczestnicy poznają między innymi:

proste i skuteczne techniki samoobrony ,

zasady udzielania pierwszej pomocy ,

obsługę defibrylatora AED ,

przygotowanie do działania w sytuacjach kryzysowych ,

wykorzystanie plecaka bezpieczeństwa (ewakuacyjnego) i jego zawartości.

Program kursu ma także na celu poprawę sprawności fizycznej, przełamywanie barier i rozwijanie świadomości bezpieczeństwa wśród mieszkańców Białegostoku.

Kto może wziąć udział?

Kurs jest bezpłatny i skierowany do pełnoletnich mężczyzn, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Gdzie i kiedy odbędą się zajęcia?

Pierwsze spotkanie kursu „Bezpieczny Białostoczanin” zaplanowano na 5 grudnia 2025 roku o godzinie 16:30. Zajęcia odbędą się w Chorten Arenie przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku. Podczas pierwszej edycji przygotowano 30 miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak zgłosić udział?

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 25 listopada 2025 roku w godzinach 9:00 – 14:00 pod numerem: 858 696 753.

(pc)