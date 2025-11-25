„Bezpieczny Białostoczanin” – nowy kurs Straży Miejskiej w Białymstoku

Straż Miejska w Białymstoku rusza z nową inicjatywą edukacyjną dla mieszkańców – kursem „Bezpieczny Białostoczanin”. Program został stworzony z myślą o mężczyznach pełnoletnich, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności potrzebne w codziennym życiu i w sytuacjach zagrożenia.
Co oferuje kurs „Bezpieczny Białostoczanin”?
Kurs łączy elementy ruchu fizycznego, samoobrony oraz nauki reagowania w kryzysowych sytuacjach. Uczestnicy poznają między innymi:
-
proste i skuteczne techniki samoobrony,
-
zasady udzielania pierwszej pomocy,
-
obsługę defibrylatora AED,
-
przygotowanie do działania w sytuacjach kryzysowych,
-
wykorzystanie plecaka bezpieczeństwa (ewakuacyjnego) i jego zawartości.
Program kursu ma także na celu poprawę sprawności fizycznej, przełamywanie barier i rozwijanie świadomości bezpieczeństwa wśród mieszkańców Białegostoku.
Kto może wziąć udział?
Kurs jest bezpłatny i skierowany do pełnoletnich mężczyzn, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Gdzie i kiedy odbędą się zajęcia?
Pierwsze spotkanie kursu „Bezpieczny Białostoczanin” zaplanowano na 5 grudnia 2025 roku o godzinie 16:30. Zajęcia odbędą się w Chorten Arenie przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku. Podczas pierwszej edycji przygotowano 30 miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Jak zgłosić udział?
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 25 listopada 2025 roku w godzinach 9:00 – 14:00 pod numerem: 858 696 753.
