Służby przygotowują się do akcji „Bezpieczne wakacje”

Czerwiec 25, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Udane wakacje to bezpieczne wakacje. Aby rzeczywiście takie były podlaskie służby i inspekcje jak co roku połączą siły. Kontrole zapowiadają policjanci i strażacy, ale także kuratorium oświaty i sanepid.

Mimo że mamy czas epidemii to wypoczynek dla dzieci i młodzieży jest organizowany. Jak mówi podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka, na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest 207 zgłoszeń różnych kolonii czy obozów. To mniej niż w latach ubiegłych, bo organizatorzy wypoczynku oprócz dotychczasowych wymogów musieli też spełnić restrykcyjne wytyczne sanepidu w związku z epidemią.

– Jak co roku apelujemy do rodziców, żeby sprawdzać czy zarejestrowana została dana forma wypoczynku, ponieważ MEN prowadzi taką bazą wypoczynku. Każdy wypoczynek, który nie zostanie zgłoszony do tej bazy jest wypoczynkiem nielegalnym i taki organizator podlega karze grzywny – mówiła Pietruszka.

Kontrole zapowiadają także służby mundurowe. Policja sprawdzi autokary i będzie czuwać nad wodą. Strażacy zaś skontrolują ośrodki wypoczynkowe pod kątem zagrożeń, warunków ewakuacji czy też wyposażenia w sprzęt gaśniczy i ochrony przeciwpożarowej.

– Chcielibyśmy też zaapelować o rozwagę i bezpieczeństwo uczestników letniego wypoczynku, szczególnie jeśli chodzi o zagrożenia wynikające ze zmiennych, gwałtownych warunków atmosferycznych, tj. spodziewanej suszy oraz dużego zagrożenia pożarowego – mówił brygadier Marcin Wierel, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Nic nie zastąpi jednak zdrowego rozsądku. O czym przypominał wojewoda podlaski, Bohdan Paszkowski. – Młodzież będzie spędzała czas nie tylko w tych formach zorganizowanych, ale także organizując sobie ten czas indywidualnie lub wspólnie z rodzinami. Podczas pobytu nad wodą, w lesie, czy też przemieszczając się po drogach trzeba pamiętać, żeby zachowywać bezpieczeństwo – mówił Paszkowski.

W piątek (26.06) oficjalne zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. Zgodnie z zapowiedzią premiera, od września uczniowie normalnie mają już wrócić do szkół. (mt/mc)