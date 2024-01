Bezpieczne ferie w Podlaskiem

Niemal 200 tysięcy podlaskich uczniów rozpoczyna ferie zimowe. Przed dwutygodniowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży wszystkie służby i instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo rozpoczęły już związane z feriami działania.

Według Podlaskiego Kuratorium Oświaty do piątku (19.01) zgłosiło się w naszym województwie 250 instytucji, 230 z nich zostało już zweryfikowanych i trafiło do zbiorczej bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na terenie województwa wypoczynek organizowany jest w 179 miejscach. – Kuratorium przeprowadza kontrole w miejscach, gdzie organizowany jest wypoczynek feryjny. Apeluję do rodziców, aby sprawdzali, czy podmiot, który ma się zająć ich dziećmi, został zarejestrowany. To gwarancja bezpieczeństwa – mówi Andrzej Korolczuk z kuratorium.

Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji zapewnia że poza kontrolami w ośrodkach, służby są czujne na zachowania dzieci, które pozostaną na ferie w miejscu zamieszkania. – Będziemy sprawdzać, jak spędzają czas wolny; np. będą to kontrole zamarzniętych zbiorników wodnych. Ponadto, w ostatnich latach coraz częściej pojawiają się przypadki, kiedy dzieci na sankach ciągnięte są za samochodem. Kierowca w tej sytuacji popełnia wykroczenie. Co jeszcze istotniejsze, w przeszłości często dochodziło do bardzo niebezpiecznych wywrotek, po których dzieci trafiały do szpitali.