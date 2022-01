„Bezpieczne ferie” – coroczna akcja podlaskich służb

Styczeń 21, 2022

Wojewoda podlaski, kurator oświaty, sanepid oraz służby mundurowe apelują do dorosłych o zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym w czasie ferii.

Zimowa przerwa w nauce w województwie podlaskim rozpocznie się w najbliższy poniedziałek (24.01) i potrwa do 6 lutego.

– Naszą troską jest to, aby zapewnić, jak najlepsze warunki do spędzenia wolnego czasu dla naszej młodzieży. Podstawową rzeczą jest bezpieczeństwo. W zeszłym roku było nieco łatwiej to zrobić, bo były pewne ograniczenia z powodu pandemii koronawirusa. W tym roku możliwe było zgłaszanie kolonii oraz innych form wypoczynku – mówi wojewoda Bohdan Paszkowski.

Podlaska Kurator Oświaty Beata Pietruszka poinformowała, że do kuratorium wpłynęło blisko dwieście zgłoszeń od organizatorów zimowego wypoczynku.

– Już wpisanych do bazy wypoczynku, czyli sprawdzonych jest 180 form. Około połowa z nich to półkolonie organizowane w miejscu zamieszkania, albo inne krajowe formy, np. zimowiska.

Z kolei Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny Ewa Jakubowicz dodaje, że rozwijająca się kolejna fala epidemii koronawirusa na razie nie utrudnia organizacji wypoczynku.

– Nasze województwo wciąż jest w tej grupie regionów, w których identyfikuje się najmniej zakażeń. Te liczby jeszcze rozkładają się na wszystkie powiaty. Najwięcej zachorowań się w powiecie Białostockim, samym mieście Białystok, teraz doszła jeszcze Łomża – dodawała Ewa Jakuboiwcz.

Natomiast policja i inspekcja transportu drogowego zapowiadają kontrole autobusów przewożących dzieci.

Ferie zimowe w województwie podlaskim rozpocznie 130 tysięcy uczniów szkół podstawowych i średnich. (ea)