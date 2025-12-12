Bezpieczna praca zaczyna się od prewencji. Gala Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

12 grudnia, 2025

Uczestnicy i laureaci programów prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku podczas gali podsumowującej całoroczne działania na rzecz bezpieczeństwa i kultury pracy, fot. OIP w Białymstoku Uczestnicy i laureaci programów prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku podczas gali podsumowującej całoroczne działania na rzecz bezpieczeństwa i kultury pracy, fot. OIP w Białymstoku

Prewencja, edukacja i promocja kultury bezpieczeństwa – to główne tematy uroczystej gali Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, która odbyła się w czwartek, 11 grudnia, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas wydarzenia podsumowano całoroczne działania prewencyjne i edukacyjne oraz nagrodzono osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w poprawę bezpieczeństwa pracy w regionie.

W gali uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, partnerów społecznych, środowisk naukowych i biznesu. Spotkanie było okazją do pokazania, jak szeroko zakrojone działania prowadzi Okręgowy Inspektorat Pracy – od szkoleń i kampanii informacyjnych po programy skierowane do szkół i mikroprzedsiębiorstw.

Prewencja zamiast karania

Jak podkreślał pełniący obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku dr Karol Łapiński, kluczowe jest działanie wyprzedzające.

– Chcemy działać wcześniej, aby miejsca pracy były bezpieczniejsze – zaznaczył.

Dr Łapiński zwracał uwagę, że prewencja to nie tylko kontrole, ale przede wszystkim szeroka działalność edukacyjna.

– To liczne szkolenia, konkursy, konferencje, a także nasz udział w festynach czy targach pracy. Chodzi o informowanie pracodawców i pracowników o ich prawach i obowiązkach, tak aby wspierać, a nie tylko kontrolować i karać – mówił.

Naruszeń mniej, ale wciąż występują

Podczas gali odniesiono się także do sytuacji w podlaskich zakładach pracy. Choć pełne dane za mijający rok nie są jeszcze znane, inspektorat odnotowuje stopniową poprawę.

– Naruszenia przepisów prawa pracy i BHP nadal występują, podobnie jak nieprawidłowości związane z legalnością zatrudnienia cudzoziemców. Jednak tych naruszeń jest nieco mniej i ich liczba nie rośnie – podkreślał dr Karol Łapiński.

Jak dodał, to efekt większej świadomości pracodawców, którzy – znając przepisy – chcą je stosować w praktyce.

Bezpieczeństwo od szkoły po firmę

Podczas gali zaprezentowano najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez OIP w Białymstoku w mijającym roku. Wśród nich znalazły się inicjatywy prewencyjne dla przedsiębiorców i pracowników, programy edukacyjne dla młodzieży, konsultacje eksperckie oraz kampanie informacyjne.

Szczególne miejsce zajęły programy skierowane do szkół. W ramach inicjatywy „Kultura Bezpieczeństwa” nagrodzono nauczycieli–koordynatorów ze szkół ponadpodstawowych, którzy przygotowują młodzież do świadomego i odpowiedzialnego wejścia na rynek pracy. Z kolei program „Bezpieczny Warsztat Szkolny” wspiera szkoły techniczne i branżowe, kładąc nacisk na bezpieczną organizację pracy przy maszynach i nowoczesne metody kształcenia zawodowego.

Nagrody dla najlepszych

Podczas gali wręczono także wyróżnienia uczestnikom programów „Zdobądź Dyplom PIP” oraz „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie!”. Nagrodzono pracodawców, którzy w sposób szczególny dbają o warunki pracy i rozwijają kulturę bezpieczeństwa w swoich firmach.

Laureatami zostali m.in. CARTOM z Marynowa, EDPOL Food and Innovation z Łomży oraz British American Tobacco Polska z Augustowa. Rozstrzygnięto również konkursy „Buduj Bezpiecznie”, „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz „Lider kształtowania kultury bezpieczeństwa”.

(red.)