Bezpieczna praca oraz najlepsze prace dyplomowe na WBiNŚ Politechniki Białostockiej

15 listopada, 2023

Fot.Dariusz Piekut/PB Fot.Dariusz Piekut/PB

Wykłady, szkolenia, warsztaty – we wtorek (15.11) na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej pracownicy i studenci uczestniczyli w konferencji pt. „Bezpieczeństwo pracy przy realizacji konstrukcji monolitycznych deskowania – projektowanie i montaż”. Wydarzenie skierowane również do przedsiębiorców z sektora budowlanego było organizowane wraz z Państwową Inspekcją Pracy. W ramach wydarzenia rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace dyplomowe absolwentów kierunku budownictwo.

– Bezpieczeństwo jest najważniejsze we wszystkich branżach – podkreśla dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, prodziekan do spraw rozwoju współpracy na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Dbamy o to, aby studenci mieli dobre nawyki, wiedzieli na czym polega BIOZ, ochrona zdrowia i na przykładzie konstrukcji monolitycznych dyskutujemy i wskazujemy, jak powinien wyglądać bezpieczny proces budowlany.

Inspekcja pracy informuje studentów o bezpiecznie prowadzonych pracach budowlanych – mówi Jarosław Leśniewski, zastępca głównego inspektora pracy. – Budowlaniec to ciekawy, ale bardzo trudny zawód. Niestety, poziom bezpieczeństwa jest niewystarczający i to zależy od wszystkich, zarówno od nadzoru, kierowników budów jak i szeregowych pracowników, którzy powinni znać przepisy i szkolić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz działań typowo kontrolnych placów budów Inspekcja Pracy prowadzi również działania prewencyjne. – Uruchomiliśmy kampanię „Budowa. Stop wypadkom”, gdzie chcemy przekonywać inwestorów i wszystkie osoby pracujące na budowie, że poziom bezpieczeństwa w tych miejscach wciąż jest niewystarczający.

Tego samego dnia, w ramach wydarzenia na WBiNŚ, rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace dyplomowe absolwentów kierunku budownictwo. Innowacyjne skrzyżowanie, projekt konstrukcji hali żelbetowej, badanie właściwości betonów transparentnych – to tematy prac nagrodzonych w konkursie, który jest organizowany we współpracy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Białymstoku oraz Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych w Łomży i Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP (Oddział w Białymstoku).

W tegorocznej 10. jubileuszowej edycji konkursu swoje prace zgłosiło ponad 20 absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku budownictwo, wykonanych w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022. – Oceniamy prace o charakterze konstrukcyjnym i technologicznym oraz prace badawcze. Głównym kryterium jest innowacyjność rozwiązań konstrukcyjnych, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz jakość pracy – wyjaśnia dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, zastępca sekretarza komisji konkursowej.

Uczestnicy konkursu mieli możliwość zaprezentowania swoich prac przed ekspertami branży budowlanej, reprezentującymi zarówno uczelnie, firmy, jak i instytucje związane z sektorem budowlanym. Niezwykle istotnym kryterium oceny komisji konkursowej był aspekt praktyczny przedstawionych projektów. – Niewątpliwie część tych prac ma praktyczne zastosowanie. Konkurs na pewno ukierunkowuje autorów prac do poszukiwania rozwiązań, które rzeczywiście można wdrożyć – przekonywał dr inż. Krzysztof Falkowski, członek komisji konkursowej oraz sekretarz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Oddział w Białymstoku.

Jednym z laureatów konkursu, w kategorii prace inżynierskie jest mgr inż. Piotr Wysocki. – Moja praca inżynierska polegała na zaprojektowaniu hali o żelbetowych słupach z dźwigarem stalowym i jest połączeniem różnych materiałów konstrukcyjnych. Miała na celu udoskonalenie moich projektowych rozwiązań, których nauczyłem się na kierunku budownictwo. Natomiast praca magisterska to już połączenie pracy projektowej zawodowej z tym, czego nauczyłem się na Politechnice – powstał projekt konstrukcji wiaduktu drogowego z belek prefabrykowanych sprężonych razem zespoloną płytą betonową – wyjaśnia Piotr Wysocki. Z kolei nagrodę w kategorii prace magisterskie otrzymała mgr inż. Urszula Głódź, która specjalizuje się w budownictwie komunikacyjnym. – Moja praca polegała na tym, aby w miejscu istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną w Białymstoku zaprojektować innowacyjne rozwiązanie zaczerpnięte z amerykańskiej literatury, czyli skrzyżowanie o przesuniętym skręcie w lewo. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że takie skrzyżowanie zapewnia bardzo dobre warunki ruchu i sprawdzi się w polskich warunkach – mówi Urszula Głódź. (at, mgz)

W konkursie „Najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunku budownictwo” największą ilość punktów zdobyły prac 3 absolwentów:

Prace magisterskie – rok akademicki 2021/2022

Autor pracy: mgr inż. Urszula Głódź

Temat pracy: Analiza porównawcza przepustowości i warunków ruchu istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną oraz projektowanego w jego miejsce innowacyjnego skrzyżowania o przesuniętym skrętem w lewo.

Promotor: dr inż. Marek Motylewicz

Prace inżynierskie – rok akademicki 2020/2021

Autor pracy: mgr inż. Piotr Wysocki

temat pracy: Projekt konstrukcji hali żelbetowej z transportem podpartym

promotor: dr hab. inż. Jolanta Prusiuel, prof. PB

Prace magisterskie – rok akademicki 2021/2022

Temat pracy: Badanie właściwości betonów transparentnych

Autor pracy: mgr inż. Abel Belay

Promotor: dr inż. Julita Krassowska

Wyróżniono również prace następujących absolwentów:

Prace magisterskie – rok akademicki 2020/2021

mgr inż. Marta Hyzopska

mgr inż. Stanisław J. Kaczmarek

Prace inżynierskie – rok akademicki 2020/2021

inż. Kamila Hanasiuk

inż. Piotr Wysocki

inż. Szymon Barwikowski

inż. Krzysztof Cieśliński

inż. Konrad Kaszeta

Prace magisterskie – rok akademicki 2021/2022

mgr inż. Abel Belay

mgr inż. Urszula Głodź

mgr inż. Piotr Wysocki

mgr inż. Kamila Hanasiuk

mgr inż. Ewelina Kiersnowska-Sołtruk

Prace inżynierskie – rok akademicki 2021/2022

inż. Patrycja Kawiecka