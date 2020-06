Bezbramkowy remis z Legią. Kibice wrócili na trybuny

Czerwiec 25, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Bezbramkowo przebiegło spotkanie Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa. Mecz 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy był pierwszym po wymuszonej przez pandemię przerwie, który to z trybun mogli obejrzeć kibice żółto-czerwonych.

– Kontrolowaliśmy mecz przez 70, 75 minut. Brakowało nam jedynie gola i trzech punktów. Z naszej strony to była bardzo dobra gra, stworzyliśmy wiele sytuacji. Graliśmy jak drużyna, walczyliśmy o wszystkie piłki, co mnie uszczęśliwia – powiedział na pomeczowej konferencji trener Jagiellonii Białystok, Iwajło Petew.

Mecz z liderem tabeli był pierwszym po kilku miesiącach rozgrywanym przy publiczności. Na spotkanie z Legią mogło wejść blisko 5 tys. kibiców, pojawiło się ich nieco ponad 3,6 tysiąca.

– Każdy z nas zdawał sobie sprawę, jak ważny to był mecz dla całego Białegostoku, dlatego staraliśmy się wznieść na wyżyny swoich umiejętności. Musimy ciężko pracować, a uważam, że to było jedno z lepszych naszych spotkań pod względem stylu. Staraliśmy się kontrolować tą grę, szkoda tylko niewykorzystanych sytuacji, bo gdyby skuteczność była lepsza, to bylibyśmy w dużo lepszych humorach – mówił obrońca Jagiellonii, Jakub Wójcicki.

Swój kolejny mecz zawodnicy trenera Iwajło Petewa rozegrają już w najbliższą niedzielę (28.06), także na własnym stadionie przy ul. Słonecznej. Rywalem będzie Lechia Gdańsk. (mt/mc)