Betlejemskie Światło Pokoju trafi do mieszkańców Białegostoku

Grudzień 13, 2022

Betlejemskie Światło Pokoju 2022/fot. A. Topczewska

Betlejemskie Światło Pokoju jest już w Białymstoku. Harcerze dostarczą je do instytucji i urzędów. Natomiast każdy mieszkaniec może wziąć światełko do swojego domu z siedziby Chorągwi przy ul. Pałacowej. A w niedzielę, 18 grudnia, zostanie rozpalone wielkie ognisko przy białostockiej katedrze.

– 12 grudnia ponad 180 harcerzy z naszego województwa, z ZHP Chorągiew Białostocka przywiozło z Zakopanego (z przystankiem w Częstochowie) Betlejemskie Światło Pokoju – mówi hm. Krzysztof Jakubowski, komendant Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej.

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło na Podlasie już po raz 32. Polscy harcerze lampiony odebrali od skautów słowackich. – Teraz roznosimy je po urzędach, samorządach, szpitalach, hospicjach, a roznosić będziemy aż do świąt. Natomiast 18 grudnia, po mszy o godz. 17.30 w białostockiej farze, harcerze rozpalą wielkie ognisko przy katedrze. Mieszkańcy będą mogli zapalić od niego swój lampion albo świecę i zabrać światełko do domu – tłumaczy komendant.

Światełko jest dostępne dla wszystkich chętnych również w siedzibach każdego hufca, także przy ul. Pałacowej 3/1 (w godz. 9 do 16).

Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2022 brzmi: „Światło dla ciebie”. To austriaccy skauci wymyślili, by Betlejemskie Światło Pokoju trafiało z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem na stoły wigilijne. Co roku specjalny samolot przywozi światełko do Wiednia i stamtąd trafia ono na całą Europe. – Polscy harcerze otrzymują światło albo w Zakopanem, albo na Słowacji. My przekażemy je harcerzom na Litwie, stamtąd trafi na Łotwę, zobaczymy, czy uda się przekazać na Białoruś – dodaje komendant. (at)