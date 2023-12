Betlejemskie Światło Pokoju po raz 33. w Podlaskiem. Trafi do wszystkich chętnych

12 grudnia, 2023

Fot. Krzysztof Duszyński/UMWP Fot. Krzysztof Duszyński/UMWP

W tym roku światełko z uwagi na konflikt w Strefie Gazy dotarło do Izraela przez Jordanię, a nie z Palestyny. Stamtąd trafiło do Wiednia i „wyruszyło w Europę”. Uroczyste przekazanie ognia mieszańcom Białegostoku odbędzie się 23 grudnia o godz. 16.

– „Czyńmy pokój” (…) Chodzi o to, żebyśmy my – harcerze, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju, mówili o tym pokoju, który powinien być we wnętrzu nas. Bo kiedy mamy wewnętrzny pokój, jesteśmy w stanie dzielić się nim z innymi dookoła – mówi Komendant Chorągwi Białostockiej ZHP hm. Krzysztof Jakubowski.

Harcerze z całej Polski lampiony odebrali 10 grudnia w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem od skautów słowackich. Teraz harcerze przekażą je dalej: do przyjaciół, instytucji i mieszkańców regionu.

– Zapraszamy w przeddzień Wigilii, pod białostocką archikatedrę, gdzie odbędzie się ognisko, podczas którego będziemy rozdawać światełko wszystkim chętnym – zapowiada hm. Magdalena Lewandowska, zastępca Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej.

Płomienny symbol pojednania będzie dostępny też w siedzibach hufców, urzędach gmin i parafiach.

Betlejemskie Światełko Pokoju to tradycja chrześcijańska związana z Bożym Narodzeniem. Jest to płomień zapalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem i przynoszony do różnych miejsc na świecie. Symbolizuje światło Chrystusa, które ma rozświetlać mrok i przynosić pokój. W wielu miejscach ludzie gromadzą się, aby przyjąć to światełko i przekazać je dalej jako znak jedności i nadziei. Po raz pierwszy został przekazany w 1986 roku w Linz, w Austrii. Polscy harcerze od 1991 r. przejmują ogień od skautów słowackich i podają je dalej na wschód i północ. (red.)