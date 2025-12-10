Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Podlaskiego. Harcerze przynieśli płomień także do Radia AKADERA

10 grudnia, 2025

Od lewej: Krzysztof Kurianiuk – dyrektor programowy Radia AKADERA, hm. Krzysztof Jakubowski – komendant Chorągwi Białostockiej ZHP, ks. hm. Tomasz Kozłowski – kapelan ZHP, oraz Adam Jakuć – redaktor naczelny Radia AKADERA, fot. Paweł Cybulski.

Betlejemskie Światło Pokoju, symbol nadziei, braterstwa i pokoju, dotarło do województwa podlaskiego. Ogień zapalony w Grocie Narodzenia w Betlejem został odebrany przez harcerzy Chorągwi Białostockiej podczas uroczystości na Krzeptówkach, a potem przewieziony do regionu. Jednym z miejsc, do których trafił płomień, jest redakcja Radia AKADERA. W rozmowie opowiadają o nim ks. hm. Tomasz Kozłowski, kapelan ZHP, oraz hm. Krzysztof Jakubowski, komendant Chorągwi Białostockiej.

Ks. hm. Tomasz Kozłowski podkreśla duchową i symboliczną rolę płomienia, szczególnie dziś, w czasie niepewności i konfliktów. – To jest symbol braterstwa, symbol pojednania. Chcemy nieść pokój, który dzisiaj ludziom jest bardzo potrzebny w niespokojnych czasach – mówi ks. Kozłowski.

Harcerze z całej Europy tworzą wieloletni łańcuch przekazywania ognia. To tradycja, która – jak dodaje kapelan – łączy ludzi niezależnie od przekonań i wieku.

Posłuchaj rozmowy z ks. hm. Tomaszem Kozłowskim, kapelanem ZHP, oraz hm. Krzysztofem Jakubowskim, komendantem Chorągwi Białostockiej.

Harcerze niosą płomień z radością i odpowiedzialnością

Betlejemskie Światło Pokoju od blisko 40 lat trafia do parafii, instytucji, szpitali, a w ostatnich dniach także do redakcji Radia AKADERA. Według hm. Krzysztofa Jakubowskiego przekazywanie płomienia to dla harcerzy ważna lekcja odpowiedzialności.

– Harcerze angażują się, aby ten płomień przenieść z miejsca na miejsce, z państwa do państwa, żeby rozszedł się po całej Europie. To daje szansę na to, że ta idea przeniknie do ich młodych umysłów i będzie im towarzyszyć w dorosłym życiu – podkreśla komendant Jakubowski.

Harcerze nie kryją też emocji towarzyszących tej misji. Niosąc ogień z Betlejem, widzą reakcje ludzi, którzy z wdzięcznością i wzruszeniem odbierają płomień.

Tegoroczne hasło: Pielęgnuj dobro w sobie

Każdego roku towarzyszy akcji nowe przesłanie. Tym razem skauci niosą hasło Pielęgnuj dobro w sobie. – Chcemy zauważać dobro w każdym człowieku, ale żeby to zrobić, musimy najpierw dostrzec je w sobie. A potem dzielić się nim z innymi – wyjaśnia ks. hm. Tomasz Kozłowski.

Harcerze chcą, aby przesłanie dobra i wzajemnego szacunku towarzyszyło mieszkańcom w czasie przygotowań do świąt.

Podlaskie czeka na przekazanie światła

Mieszkańcy Białegostoku będą mogli odebrać Betlejemskie Światło Pokoju 23 grudnia. O godzinie 17:00 odbędzie się Msza Święta w Małym Kościele przy białostockiej katedrze, a około 18:00 harcerze rozpalą ognisko na dziedzińcu Pałacu Branickich. – Rozpalimy ognisko i będziemy rozdawali Betlejemskie Światło Pokoju. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, aby przyszli i zabrali płomień na wigilijny stół – mówi hm. Jakubowski.

Harcerze podkreślają, że światło już teraz jest dostępne w siedzibie Chorągwi Białostockiej przy ul. Pałacowej. (AJ)