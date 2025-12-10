Home Wiadomości Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Podlaskiego. Harcerze przynieśli płomień także do Radia AKADERA

10 grudnia, 2025

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Podlaskiego. Harcerze przynieśli płomień także do Radia AKADERA

Czterech mężczyzn stoi w studiu Radia AKADERA; harcerze przekazują Adamowi Jakuciowi lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju. Od lewej: Krzysztof Kurianiuk – dyrektor programowy Radia AKADERA, hm. Krzysztof Jakubowski – komendant Chorągwi Białostockiej ZHP, ks. hm. Tomasz Kozłowski – kapelan ZHP, oraz Adam Jakuć – redaktor naczelny Radia AKADERA, fot. Paweł Cybulski.
Betlejemskie Światło Pokoju, symbol nadziei, braterstwa i pokoju, dotarło do województwa podlaskiego. Ogień zapalony w Grocie Narodzenia w Betlejem został odebrany przez harcerzy Chorągwi Białostockiej podczas uroczystości na Krzeptówkach, a potem przewieziony do regionu. Jednym z miejsc, do których trafił płomień, jest redakcja Radia AKADERA. W rozmowie opowiadają o nim ks. hm. Tomasz Kozłowski, kapelan ZHP, oraz hm. Krzysztof Jakubowski, komendant Chorągwi Białostockiej. 

Ks. hm. Tomasz Kozłowski podkreśla duchową i symboliczną rolę płomienia, szczególnie dziś, w czasie niepewności i konfliktów. – To jest symbol braterstwa, symbol pojednania. Chcemy nieść pokój, który dzisiaj ludziom jest bardzo potrzebny w niespokojnych czasach – mówi ks. Kozłowski.

Harcerze z całej Europy tworzą wieloletni łańcuch przekazywania ognia. To tradycja, która – jak dodaje kapelan – łączy ludzi niezależnie od przekonań i wieku.

Posłuchaj rozmowy z ks. hm. Tomaszem Kozłowskim, kapelanem ZHP, oraz hm. Krzysztofem Jakubowskim, komendantem Chorągwi Białostockiej.

 

Harcerze niosą płomień z radością i odpowiedzialnością

Betlejemskie Światło Pokoju od blisko 40 lat trafia do parafii, instytucji, szpitali, a w ostatnich dniach także do redakcji Radia AKADERA. Według hm. Krzysztofa Jakubowskiego przekazywanie płomienia to dla harcerzy ważna lekcja odpowiedzialności.

– Harcerze angażują się, aby ten płomień przenieść z miejsca na miejsce, z państwa do państwa, żeby rozszedł się po całej Europie. To daje szansę na to, że ta idea przeniknie do ich młodych umysłów i będzie im towarzyszyć w dorosłym życiu – podkreśla komendant Jakubowski.

Harcerze nie kryją też emocji towarzyszących tej misji. Niosąc ogień z Betlejem, widzą reakcje ludzi, którzy z wdzięcznością i wzruszeniem odbierają płomień.

Tegoroczne hasło: Pielęgnuj dobro w sobie

Każdego roku towarzyszy akcji nowe przesłanie. Tym razem skauci niosą hasło Pielęgnuj dobro w sobie. – Chcemy zauważać dobro w każdym człowieku, ale żeby to zrobić, musimy najpierw dostrzec je w sobie. A potem dzielić się nim z innymi – wyjaśnia ks. hm. Tomasz Kozłowski.

Harcerze chcą, aby przesłanie dobra i wzajemnego szacunku towarzyszyło mieszkańcom w czasie przygotowań do świąt.

Podlaskie czeka na przekazanie światła

Mieszkańcy Białegostoku będą mogli odebrać Betlejemskie Światło Pokoju 23 grudnia. O godzinie 17:00 odbędzie się Msza Święta w Małym Kościele przy białostockiej katedrze, a około 18:00 harcerze rozpalą ognisko na dziedzińcu Pałacu Branickich. – Rozpalimy ognisko i będziemy rozdawali Betlejemskie Światło Pokoju. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, aby przyszli i zabrali płomień na wigilijny stół – mówi hm. Jakubowski.

Harcerze podkreślają, że światło już teraz jest dostępne w siedzibie Chorągwi Białostockiej przy ul. Pałacowej. (AJ)

