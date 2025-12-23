Betlejemskie Światło Pokoju 2025 trafi do mieszkańców Białegostoku!

Dzisiaj wieczorem (23 grudnia), Betlejemskie Światło Pokoju trafi do mieszkańców Białegostoku. Harcerze Chorągwi Białostockiej ZHP, którzy na początku grudnia odebrali płomień od słowackich skautów w Zakopanem, rozpoczną jego dalsze przekazywanie lokalnym społecznościom.
Od niemal 40 lat harcerze w całej Polsce niosą ogień zapalony w Grocie Narodzenia w Betlejem. Płomień każdego roku trafia do parafii, szkół, instytucji publicznych, placówek pomocowych oraz domów prywatnych. Tegoroczne hasło akcji – „Pielęgnuj dobro w sobie” – zachęca do refleksji nad tym, co dobre w nas samych i wokół nas, oraz do świadomego budowania dobra w codziennym życiu.
W Białymstoku Betlejemskie Światło Pokoju będzie można odebrać podczas wspólnego spotkania na Dziedzińcu Pałacu Branickich. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 17:00 Mszą Świętą w Małym Kościele przy Katedrze. Około godziny 18:00 harcerze przekażą płomień uczestnikom, zapalając ognisko i umożliwiając mieszkańcom aktywny udział w tej wyjątkowej, bożonarodzeniowej tradycji.
