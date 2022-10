Będzie więcej pieniędzy na remonty białostockich szkół zawodowych

Październik 6, 2022

Urząd Marszałkowski w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń Urząd Marszałkowski w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

Dwie białostockie szkoły dostaną dodatkowe pieniądze na modernizację swoich budynków. Chodzi o Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Rolniczych. Decyzję o zwiększeniu dofinansowania podjął w czwartek (06.10) zarząd województwa.

W ramach projektu Zespół Szkół Technicznych przebuduje, rozbuduje i wyposaży pracownię zajęć praktycznych oraz zagospodaruje teren przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Białymstoku. Ponadto wybuduje magazyn z wiatą na składowanie materiałów drzewnych i boksem garażowym.

Z kolei projekt Zespołu Szkół Rolniczych zakłada rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia do Centrum Kształcenia Praktycznego, działającego przy szkole, przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 w Białymstoku.

O zwiększenie dotacji do samorządu województwa zwróciło się Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). Dodatkowe dofinansowanie wyniesie w sumie 4 mln złotych. Blisko 3 mln złotych trafi do Zespołu Szkół Technicznych, a ponad 1 mln złotych do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Białymstoku. (mt)