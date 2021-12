Będzie mroźno. Nie bądźmy obojętni wobec osób potrzebujących pomocy

Grudzień 7, 2021

Dwie najbliższe noce będą w Białymstoku wyjątkowo mroźne. Termometry pokażą minimum -12stopni.

Niska temperatura może być zagrożeniem dla zdrowia lub życia osób starszych, bezdomnych, samotnych i nadużywających alkoholu. Białostocka policja i straż miejska apelują, aby reagować, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy.

Funkcjonariusze systematycznie kontrolują pustostany, ogródki działkowe, czy też klatki schodowe i piwnice – wszystkie te miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy.

Co roku bardzo dużą rolę odgrywają mieszkańcy Białegostoku. To właśnie oni najczęściej dzwonią do straży miejskiej, czy na policję, wskazując miejsca, w których mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. (mt)