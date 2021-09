Będzie można porozmawiać o kobiecym zdrowiu. Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej

Wrzesień 14, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

„Nie bój się pytać” – pod takim hasłem będzie obchodzony Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej w Białymstoku.

W niedzielę (19.09) na Rynku Kościuszki Stowarzyszenie Eurydyki organizuje wydarzenie w trakcie, którego będzie można skorzystać z konsultacji z lekarzami, genetykiem, fizjoterapeutą oraz z psychologiem.

– Oprócz konsultacji z lekarzami, będziemy również rozdawały zaproszenia na bezpłatne badania cytologiczne, będziemy badały poziom cukru oraz ciśnienie, jak również będzie można porozmawiać z nami, czyli z kobietami, które przeszły nowotwory ginekologiczne – zapowiada Małgorzata Krętowska ze Stowarzyszenia Eurydyki.

Cała akcja, a przede wszystkim udział w niej ekspertów, ma zachęcić kobiety do rozmów na temat ich stanu zdrowia. A także uświadomić im, że nowotwory ginekologiczne są podstępne i jedynie profilaktyka może ochronić ich życie.

– Stwarzając niezobowiązującą, luźną atmosferę będziemy zachęcały kobiety do zadawania pytań, do tego, żeby przychodziły, żeby wyjaśniały wątpliwości, bo nowotwory ginekologiczne są dosyć podstępne. Często pierwsze symptomy nowotworów ginekologicznych trudno powiązać właśnie z ginekologią. To są bardzo często zaburzenia układu pokarmowego. Stąd też naprawdę trzeba być świadomym, bo wiadomo, że im wcześniej wykryty nowotwór, tym leczenie jest dużo łatwiejsze i mniej radyklane – dodawała Małgorzata Krętowska.

Akcja odbędzie się między 15.00 a 18.00.

Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej przypada 20 września. (ea)