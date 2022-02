Będzie dodatkowa przestrzeń teatralna przy ul. Branickiego

Luty 24, 2022

Teatr Dramatyczny będzie mieć dodatkową przestrzeń teatralną. Budynki przy ul. Branickiego 15 zostaną zmodernizowane i zaadaptowane na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej. Dotację na realizację projektu „Scena za rzeką – etap I” przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Teatr Dramatyczny pozyskał na realizację zadania 98.500 zł.

– Dzięki wsparciu w poprzednich latach mogliśmy zadbać o wyposażenie siedziby Teatru przy ul. Elektrycznej. Teraz przyszedł czas na kolejne wyzwanie: modernizację pracowni warsztatowych oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni teatralnej. Dlatego musimy wykonać dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji i adaptacji budynków magazynowo-warsztatowych Teatru znajdujących się przy ul. Branickiego 15 – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu „Infrastruktura kultury”. Dwuletni projekt będzie polegał na wykonaniu dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji i adaptacji tych budynków.

Co oznacza dla Teatru otrzymane wsparcie z ministerstwa? To np. zwiększenie konkurencyjności Teatru Dramatycznego, m.in. poprzez zintensyfikowanie jego działań artystycznych i zwiększenie liczby prezentowanych spektakli.

– Realizacja warsztatów teatralnych oraz prób do spektakli na scenach przy ul. Elektrycznej skutkowało czasowym wyłączeniem danej przestrzeni z prezentacji przedstawień z bieżącego repertuaru, co wpływało na obniżenie płynności pracy naszego Teatru. Utworzenie dodatkowej przestrzeni przy ul. Branickiego 15 zarówno zwiększy komfort pracy osób zatrudnionych w Teatrze, jak i wpłynie też na podniesienie jakości widowisk – wskazuje Martyna Zaniewska, zastępca dyrektora.

I dodaje: – Chcemy, by w wyniku realizacji projektu powstało miejsce przeznaczone do prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturalnej, uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnościami czy seniorów. Stworzenie nowoczesnej przestrzeni warsztatowej umożliwi zaś pracownikom Teatru tworzenie scenografii i rekwizytów w komfortowych warunkach, z wykorzystaniem nowoczesnych sprzętów. (at)